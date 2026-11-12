Простреляха го 6 пъти, но той оцеля за най-важния ден в живота си

На 6 ноември в американския град Бъфало един млад мъж очаква бъдещата си съпруга пред олтара. Развълнуван е, притеснен е, но повече от всичко изпитва благодарност. Само пет месеца по-рано Марк Хърст е лежал прострелян на пода в чужда къща, без да знае дали ще остане жив.

Сега пред него е Хейли – жената, за която е мечтал да се ожени и която едва не е загубил завинаги.

Историята на 32-годишния полицай и неговата 27-годишна съпруга разказва списание People. Двамата споделят как преживяното е променило отношението им към живота, любовта и брака.

Шест куршума и една мисъл за сватбата

На 26 май Марк Хърст, който служи в полицията на Бъфало от 2017 г., е изпратен заедно с колеги на сигнал за домашно насилие.

На адрес на улица „Шърман“ полицаите се опитват да задържат мъж, заподозрян в заплахи срещу съпругата си.

Ситуацията се развива за секунди. Мъжът изважда скрит пистолет и открива огън. Изстрелва осем куршума, шест от които попадат в Марк.

Полицаят е ранен в левия пищял, десния прасец, областта на слабините и лявата ръка. Още два куршума удрят защитната му жилетка. Други попадения повреждат мобилния му телефон, електрошоковото му устройство и радиостанцията.

Докато лежи на пода, Марк се опитва да разбере колко тежко е ранен. Съзнава, че е прострелян многократно, но продължава да диша и да мисли.

Точно тогава в съзнанието му изплува Хейли.

Предстои им сватба през ноември, а той внезапно осъзнава, че може никога да не стигне до този ден.

По-късно си спомня дори абсурдната мисъл, която го споходила сред ужаса – колко ли ще се ядоса годеницата му, ако той пропусне собствената им сватба.

Зад тази почти шеговита мисъл се криел съвсем истински страх.

Марк признава, че и днес не може да се освободи напълно от въпроса какво би станало, ако онзи ден беше завършил по друг начин.

„Не можех да дишам“

Хейли научава за стрелбата от колега и приятел на Марк.

Когато телефонът звъни, тя усеща, че се е случило нещо сериозно. Настоява да разбере какво става и чува, че годеникът ѝ е прострелян.

Първоначално не знае колко са раните и дали животът му е в опасност.

Спомня си усещането, че не може да си поеме въздух, и силното стягане в гърдите.

Хейли работи като адвокат по наказателни дела. Тя добре познава опасностите, пред които се изправят полицаите, но през месеците преди сватбата все по-често се улавяла, че се тревожи за Марк.

Сега най-големият ѝ страх се е сбъднал.

Раненият полицай е откаран по спешност в медицинския център на окръг Ери.

Лекарите установяват, че въпреки многобройните попадения нито една от основните артерии не е увредена. Марк претърпява операция, при която в лявата му ръка е поставен метален имплант.

Самият той е убеден, че оцеляването му е Божия закрила.

„Наистина вярвам, че Бог ме опази в онзи ден“, казва Марк пред People.

Шест дни по-късно той напуска болницата на собствените си крака. Отвън го очакват семейството, приятелите и колегите му.

Марк избира да излезе от болницата заедно с полицаите, които са били в къщата с него по време на стрелбата. За него присъствието им има особено значение.

Най-трудното започнало у дома

През цялото лечение Хейли е до годеника си.

Семейството ги посещава ежедневно, лекарите се грижат за раните му, а близките им правят всичко възможно двамата да се чувстват подкрепени.

Истинската тежест на случилото се обаче ги връхлита едва когато се прибират вкъщи.

Остават сами с преживяното.

Хейли разказва, че в болницата винаги е имало някого наоколо. У дома двамата за първи път имат време да осъзнаят колко близо са били до загубата.

Следват седмици на физическо възстановяване и емоционални изпитания.

Тя постепенно разбира колко много означават обикновените моменти, които доскоро е приемала за даденост.

Марк също започва да гледа по различен начин на ежедневието си. Радва се на срещите със семейството, на възможността отново да бъде с близките си и на перспективата да види племенниците си сред гостите на сватбата.

Денят, в който всички плакали

На 6 ноември, пет месеца след стрелбата, Марк и Хейли се женят в Бъфало.

Церемонията е водена от чичото на младоженеца.

Марк признава, че вълнението му било огромно. Когато си спомня за сватбата, най-трудно му е да опише чувството, че изобщо е имал възможност да преживее този ден.

„Вярвам, че бракът е дар от Бога, както и Хейли“, споделя той.

За младата жена сватбата е сбъдната мечта, но и спомен за онова, което двамата едва не са загубили.

По думите ѝ церемонията била съвършена. Когато си разменили брачните клетви, почти всички присъстващи се разплакали.

Хейли признава, че никога повече няма да приема за даденост дори един ден, прекаран с Марк.

Тя е гледала кадрите от полицейската камера, заснела стрелбата. На тях се вижда колко близо е било оръжието до лицето и шията на годеника ѝ.

За нея оцеляването му е истинско чудо.

Отличие за храброст, но възстановяването продължава

През октомври Марк Хърст получава Медала на честта на град Бъфало, връчен от кмета Шон Райън.

Четиримата полицаи, участвали заедно с него в операцията – Матю Круг, Даниел Круг, Антъни Бървид и Матю Вон – също са отличени за проявена храброст.

Марк все още се възстановява от нараняванията си и не се е върнал на работа.

Пред него остават въпроси, на които засега няма отговор, включително кога ще може отново да изпълнява служебните си задължения.

Той обаче посреща бъдещето с надежда и казва, че всеки ден се моли за възстановяването си.

А преживяното е променило разбирането му за брака.

Според Марк е лесно двама души да бъдат щастливи, когато всичко върви добре. Истинската сила на връзката им се проявява в моментите на страх, болест, загуба и несигурност.

Марк и Хейли вече знаят какво означава да бъдат един до друг точно тогава, когато е най-трудно.