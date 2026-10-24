Стиви Уондър гони бившата си годеница от дома, в който живее без наем от 38 години

Близо четири десетилетия една жена живяла безплатно в къща, собственост на Стиви Уондър. Сега 76-годишната музикална легенда иска тя да напусне имота и е потърсил помощта на съда. Още по-любопитното е, че според американски медии става дума за негова бивша годеница.

Жената се казва Кармен Еферсън и живее в имота в Лос Анджелис от юли 1988 г. През всичките тези години тя не е плащала месечен наем съгласно устна договорка с певеца.

Това необичайно споразумение обаче е на път да приключи след конфликт, започнал през лятото на 2026 г., разкриват медиите.

Любовна история, продължила като необичайна договорка

Стиви Уондър, чието истинско име е Стивланд Хардауей Морис, подал иск срещу Кармен Еферсън във Върховния съд на окръг Лос Анджелис на 22 октомври.

В документите, с които People се е запознало, се посочва, че двамата са имали устно споразумение, позволяващо на жената да обитава жилището, без да плаща наем.

Според "Rolling Stone" Еферсън някога е била годеница на изпълнителя на хита „Part-Time Lover“.

Тази информация за отношенията им обаче не е официално потвърдена от представителите на музиканта.

Къщата се намира в квартал Студио Сити в Лос Анджелис. По данни от съдебните документи месечният наем, определен в устното споразумение, е бил точно нула долара.

Договорката е действала близо 38 години, преди отношенията между страните да се влошат.

Всичко започнало с проверка на застраховател

Причината за съдебния спор на пръв поглед изглежда съвсем обикновена – необходимостта от проверка на жилището за поддържане на имуществената застраховка.

Според исковата молба адвокатите на Стиви Уондър се свързали с Еферсън през юли 2026 г. и я уведомили, че представители на застрахователна компания трябва да получат достъп до имота.

В имейл от 23 юли било посочено, че инспекторът ще посети къщата на 30 юли, за да извърши оглед, необходим за запазването на застрахователното покритие.

Два дни по-късно жената отговорила, че няма да допусне проверката.

Тя заявила, че се чувства тормозена от настояванията на адвокатите и че не дава съгласие представители на компанията да влизат в дома ѝ.

„Ако влезете в дома ми, ще извикам полиция“

Кореспонденцията между Кармен Еферсън и юридическия екип на музиканта постепенно придобила остър тон.

В последващо писмо тя категорично забранила на адвокатите и техните представители да влизат в имота.

„Не ви разрешавам да стъпвате в имота по каквато и да е причина. Ако вие или ваши представители се опитате да влезете в дома ми без разрешение, незабавно ще се свържа с органите на реда“, написала Еферсън според цитираните съдебни документи.

Жената обвинила един от адвокатите и в расистко, високомерно отношение, като използвала остри квалификации за начина, по който се обръщал към нея.

В отговор адвокатът Дейвид Хъф посочил, че колегата му, изпратил първоначалното уведомление, не е нито бял, нито мъж. Той предупредил Еферсън, че отказът да допусне застрахователната проверка може да доведе до прекратяване на правото ѝ да обитава къщата.

Дали 30 дни за напускане, но тя останала

След размяната на писмата юридическият екип на Стиви Уондър предприел действия за освобождаване на имота.

На 28 юли Еферсън получила официално 30-дневно предизвестие да напусне жилището.

Крайният срок бил 27 август.

Според съдебната документация обаче жената не се изнесла.

Адвокатите на музиканта твърдят, че междувременно ѝ били предоставени още три възможности да допусне застрахователна проверка, но тя не се възползвала от тях.

На 6 октомври последвало ново предизвестие, този път със срок от три дни.

В него юридическият екип заявил, че отказът за достъп е довел до прекратяване на застрахователната полица на имота.

Според адвокатите това поставя собственика пред значителен риск от финансови загуби, защото жилището остава без необходимото застрахователно покритие.

Въпреки предупрежденията Еферсън продължила да обитава къщата.

Стиви Уондър иска обезщетение и съдебните разноски

В крайна сметка носителят на множество награди „Грами“ решил да потърси съдействието на съда.

В исковата молба адвокатите настояват устното споразумение, което позволява на Кармен Еферсън да живее в имота, да бъде прекратено.

Те искат съдът да разпореди освобождаването на жилището, както и да присъди разумни адвокатски разноски.

Юридическият екип определя продължаващото ѝ пребиваване в къщата като умишлено неправомерно задържане на имота и претендира за предвиденото в закона обезщетение.

Според „Лос Анджелис Таймс“ исканата сума за тези допълнителни вреди е до 600 долара.

Към момента няма съдебно решение за изгонването на жената. Твърденията са изложени в исковата молба на музиканта и тепърва подлежат на разглеждане.