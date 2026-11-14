Сватба ала Шрек! Булката и младоженецът-зелени, а гостите се озоваха в блатото

Какво се случва, когато двама влюбени решат да превърнат любимия си анимационен филм в истинска сватба? Получава се тържество с огромно количество зелена боя, приказни герои, гофрети и торта, приличаща на дървесен пън.
27-годишната Бетани Йоргасън и 33-годишният Тревър Уилямс се оженили в Плезънт Гроув, щата Юта, като пресъздали света на любимата анимация „Шрек“.
Булката разказва как една шега с приятелка постепенно се превърнала в най-важното събитие в живота ѝ.
Всичко започнало, когато Бетани споменала, че би било забавно да организира сватба по мотиви от филма.
Приятелката ѝ Криста веднага обещала, че ако това се случи, ще се облече като лорд Фаркуад – самовлюбения злодей от анимацията.
Идеята толкова се харесала на Бетани, че тя решила да я осъществи. Бъдещият ѝ съпруг също се съгласил без колебание. И двамата били израснали с „Шрек“, който излиза на екран през 2001 г.
„Исках да съчетая абсурдния хумор на „Шрек“ с нещо истински красиво и романтично“, обяснява булката.
Шрек и Фиона си казаха „да“
Подготовката започнала през юни, само два месеца преди сватбата.
Бетани сама изработила голяма част от украсата, а леля ѝ Андреа Бърнс помогнала с организацията.
В сватбения ден младоженците се появили като Шрек и принцеса Фиона, с костюми и лица, боядисани в характерното зелено.
Криста изпълнила обещанието си и облечена като лорд Фаркуад, водела церемонията.
Съпругът ѝ Мат се преобразил в огромния джинджифилов сладкиш Монго и дори изпълнил ролята на шаферка, която разпръсква цветя.
Племенникът на младоженеца се появил като малкия Джинджи и носел сватбените халки.
Майката на булката била Феята кръстница и придружила дъщеря си по пътеката към олтара.
Музиката също била подбрана от саундтрака на „Шрек“. Прозвучали „All Star“ и „Fairytale“, а след обявяването на брака младоженците направили първите си стъпки като семейство под звуците на „I'm a Believer“ на Smash Mouth.
„Беше съвършената комбинация от нещо абсолютно нелепо и истински вълшебно“, спомня си Бетани.
Празненство в омагьосано блато
За сватбеното тържество Бетани искала да създаде атмосферата на приказно блато, като същевременно запази елегантността на празника.
Церемонията се състояла край истинско езерце, заобиколено от камъни с цвят на мъх. Сватбената арка била украсена с върбови клони и слънчогледи, а масите – със зелени декорации.
Булчинският букет бил от папрати и друга зеленина.
Особено необичайна била сватбената торта, оформена като дървесен пън с кора, мъх и гъби.
Имало и специален кът за десерти „Кална баня“, където гостите можели да опитат шоколадово фондю, оризови сладкиши и плодове със закачливи имена.
Напитките също били част от приказката. На гостите сервирали яркозелена ледена напитка, наречена „Блатна тиня“, в чаши за мартини, украсени с желирани очи.
Съдовете с вода пък носели надпис „Блатна вода“.
Защо на сватбата сервирали гофрети?
Вместо традиционно сватбено меню младоженците избрали специалитетите на ресторант Waffle Love.
Причината се криела в едно от любимите им намигвания към анимацията.
Магарето, верният приятел на Шрек, мечтае да приготвя гофрети сутрин. Затова Бетани решила, че те задължително трябва да присъстват и на сватбената трапеза.
Другата изненада била изцяло ръчна изработка.
Булката, която е художничка керамик, прекарала повече от 130 часа в изработване на чинии и чаши за празника.
Преди това била правила едва три чинии, но решила да се заеме с мащабния проект.
Всяка изработка ѝ отнемала приблизително час, а близките ѝ помогнали с глазирането.
Всички гости получили като подарък керамичните чаши, от които пили по време на вечерята.
Дори грозните доведени сестри дойдоха
Първоначално част от роднините и приятелите останали изненадани от необичайната идея.
Но скоро всички се включили с огромно желание.
Някои започнали да подготвят костюмите си седмици по-рано. Сестрата на булката прекарала 20 часа в изработването на оригами маски на Магарето и Дракона за себе си и съпруга си.
Двама от братята на Тревър се появили като грозните доведени сестри от приказките.
За Бетани най-голямата радост била да види как всички близки участват с въображение и чувство за хумор.
„Всички се превърнаха в част от историята“, казва тя.
Именно това направило сватбата толкова специална – всеки гост имал своя роля в приказката на младоженците.