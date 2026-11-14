Сватба ала Шрек! Булката и младоженецът-зелени, а гостите се озоваха в блатото

Какво се случва, когато двама влюбени решат да превърнат любимия си анимационен филм в истинска сватба? Получава се тържество с огромно количество зелена боя, приказни герои, гофрети и торта, приличаща на дървесен пън.

27-годишната Бетани Йоргасън и 33-годишният Тревър Уилямс се оженили в Плезънт Гроув, щата Юта, като пресъздали света на любимата анимация „Шрек“.

Булката разказва как една шега с приятелка постепенно се превърнала в най-важното събитие в живота ѝ.

Всичко започнало, когато Бетани споменала, че би било забавно да организира сватба по мотиви от филма.

Приятелката ѝ Криста веднага обещала, че ако това се случи, ще се облече като лорд Фаркуад – самовлюбения злодей от анимацията.

Идеята толкова се харесала на Бетани, че тя решила да я осъществи. Бъдещият ѝ съпруг също се съгласил без колебание. И двамата били израснали с „Шрек“, който излиза на екран през 2001 г.

„Исках да съчетая абсурдния хумор на „Шрек“ с нещо истински красиво и романтично“, обяснява булката.

Шрек и Фиона си казаха „да“

Подготовката започнала през юни, само два месеца преди сватбата.

Бетани сама изработила голяма част от украсата, а леля ѝ Андреа Бърнс помогнала с организацията.

В сватбения ден младоженците се появили като Шрек и принцеса Фиона, с костюми и лица, боядисани в характерното зелено.

Криста изпълнила обещанието си и облечена като лорд Фаркуад, водела церемонията.

Съпругът ѝ Мат се преобразил в огромния джинджифилов сладкиш Монго и дори изпълнил ролята на шаферка, която разпръсква цветя.

Племенникът на младоженеца се появил като малкия Джинджи и носел сватбените халки.

Майката на булката била Феята кръстница и придружила дъщеря си по пътеката към олтара.

Музиката също била подбрана от саундтрака на „Шрек“. Прозвучали „All Star“ и „Fairytale“, а след обявяването на брака младоженците направили първите си стъпки като семейство под звуците на „I'm a Believer“ на Smash Mouth.

„Беше съвършената комбинация от нещо абсолютно нелепо и истински вълшебно“, спомня си Бетани.

Празненство в омагьосано блато

За сватбеното тържество Бетани искала да създаде атмосферата на приказно блато, като същевременно запази елегантността на празника.

Церемонията се състояла край истинско езерце, заобиколено от камъни с цвят на мъх. Сватбената арка била украсена с върбови клони и слънчогледи, а масите – със зелени декорации.

Булчинският букет бил от папрати и друга зеленина.

Особено необичайна била сватбената торта, оформена като дървесен пън с кора, мъх и гъби.

Имало и специален кът за десерти „Кална баня“, където гостите можели да опитат шоколадово фондю, оризови сладкиши и плодове със закачливи имена.

Напитките също били част от приказката. На гостите сервирали яркозелена ледена напитка, наречена „Блатна тиня“, в чаши за мартини, украсени с желирани очи.

Съдовете с вода пък носели надпис „Блатна вода“.

Защо на сватбата сервирали гофрети?

Вместо традиционно сватбено меню младоженците избрали специалитетите на ресторант Waffle Love.

Причината се криела в едно от любимите им намигвания към анимацията.

Магарето, верният приятел на Шрек, мечтае да приготвя гофрети сутрин. Затова Бетани решила, че те задължително трябва да присъстват и на сватбената трапеза.

Другата изненада била изцяло ръчна изработка.

Булката, която е художничка керамик, прекарала повече от 130 часа в изработване на чинии и чаши за празника.

Преди това била правила едва три чинии, но решила да се заеме с мащабния проект.

Всяка изработка ѝ отнемала приблизително час, а близките ѝ помогнали с глазирането.

Всички гости получили като подарък керамичните чаши, от които пили по време на вечерята.

Дори грозните доведени сестри дойдоха

Първоначално част от роднините и приятелите останали изненадани от необичайната идея.

Но скоро всички се включили с огромно желание.

Някои започнали да подготвят костюмите си седмици по-рано. Сестрата на булката прекарала 20 часа в изработването на оригами маски на Магарето и Дракона за себе си и съпруга си.

Двама от братята на Тревър се появили като грозните доведени сестри от приказките.

За Бетани най-голямата радост била да види как всички близки участват с въображение и чувство за хумор.

„Всички се превърнаха в част от историята“, казва тя.

Именно това направило сватбата толкова специална – всеки гост имал своя роля в приказката на младоженците.