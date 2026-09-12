"Играта на играчките 5" превзе кината
На трето място е „Денят на истината" на Стивън Спилбърг
Следете всички новини, анализи и коментари за Анимация. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
На трето място е „Денят на истината" на Стивън Спилбърг
Блуи от анимационния сериал е абсолютен феномен
Дисни дава уникална възможност за феновете
Vivacom подготви две интересни и различни селекции в EON Видеотека
Той е създал анимационните филми „Лило и Стич“ и „Рататуй“
Александър казва, че работата по проекта е била изключително забавна.
Неповторима възможност очарова публиката
Chaos настъпва 3D и 4D индустрията
Политик се обърна със специално искане за спиране на противоречивото филмче
Шварцман участва в създаването на повече от 60 филма в златния фонд на руската анимация
Разработката на проекта току-що е започнала
Актьорът от “Карибски пирати” ще озвучи Джони Пуф в “Puffins”, състоящ се от 250 епизода
Орландо Блум ще озвучава принц Хари
Актьорът ще има мистериозна роля в новия филм
Филми в чест на Куросава и „Бийтълс“ радват познавачите
"Саламена фиеста" е анимационен филм за възрастни. Лентата разказва историята на един кренвирш, повел група продукти от супермаркет в търсене на истин...
В анимацията "Щъркели" прелетните пернати доставят бебе за търговски интернет гигант. Джуниър, топ служителя на фирмата, е на път да бъде повишен, ког...
"Драконът, моят приятел" e игрален римейк на класиката на "Дисни" от 1977-а Една от класиките на "Дисни" е тук в нова игрална версия на 3D. "Драконът...
Две български студентки направиха 3D анимация с Пижо и Пенда. Видеото е със заглавие "Червено и бяло" (Red & White), а авторките му - Никол Николова и...