Любимите герои излизат от екрана

„Дисни“ и „ОупънЕйАй“ обявиха голямо стратегическо партньорство, което ще комбинира развлекателния бизнес с генеративен изкуствен интелект. Компанията „Дисни“ ще инвестира 1 млрд. долара в „ОупънЕйАй“ и ще лицензира своите популярни герои за създаване на персонализирани видеоклипове чрез платформата „Сора“. Потребителите ще могат да генерират видеа с над 200 героя от „Дисни“, „Марвел“, „Междузвездни войни“ и „Пиксар“, като част от тях ще бъдат достъпни и за стрийминг в „Дисни+“.

По силата на договора „Дисни“ става първият голям партньор за лицензиране на съдържание на „Сора“. Платформата ще може да използва костюми, реквизит, превозни средства и емблематични среди от библиотеката на студиото, без да включва права върху гласове или изображения на реални личности.

Системата „ЧатДжиПиТи Имиджис“ също ще може да генерира изображения по кратки текстови заявки, използвайки интелектуалната собственост на „Дисни“. Компанията ще стане основен корпоративен клиент на „ОупънЕйАй“ и ще използва платформата API за нови продукти, инструменти и преживявания, включително за „Дисни+“ и вътрешни нужди чрез „ЧатДжиПиТи“.

Инвестицията от 1 млрд. долара включва опции за закупуване на допълнителни акции и подлежи на финализиране на договорите и корпоративни одобрения. Двете компании подчертават ангажимента си към „отговорно използване на изкуствения интелект“, като целят безопасност на потребителите и защита на авторските права.

Очаква се „Сора“ и „ЧатДжиПиТи Имиджис“ да започнат да генерират видеоматериали с герои на „Дисни“ в началото на 2026 г., предлагайки нови интерактивни преживявания за абонатите на „Дисни+“.

Главният изпълнителен директор на „Дисни“ Робърт Айгър подчерта, че генеративният ИИ ще разшири начина, по който се разказват истории, а Сам Олтман от „ОупънЕйАй“ посочи, че партньорството показва как творческите индустрии и ИИ компаниите могат да работят заедно в полза на обществото, съобщи БТА

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com