Разкриха последните думи на Ози Озбърн

Шарън Озбърн разкри последните трогателни думи на съпруга си Ози, докато за първи път разказва съкрушителните подробности от деня, в който той е починал. В разговор с Пиърс Морган в предаването Uncensored, 73-годишната звезда споделя откровен и болезнен разказ за случилото се.

Легендата на Black Sabbath Ози Озбърн почина от сърдечна недостатъчност в дома си в Бъкингамшър на 22 юли - само две седмици след прощалното си участие с групата на стадион "Вила Парк" в Бирмингам.

Според The Sun, който първи публикува части от интервюто, последните думи на Принца на мрака към жена му в този ден били: "Целуни ме. Прегърни ме силно." Шарън разказва, че Ози се събудил в 4 сутринта, а само 20 минути по-късно вече бил мъртъв.

Тя започнала да крещи, когато го открила паднал в домашната им фитнес зала, но вече било късно. Ози решил да тренира рано сутринта, въпреки тежкото си здравословно състояние, заради предишните му борби с пневмония и сепсис. След като чула викове, тя се втурнала към фитнеса, където той обикновено прекарвал до 90 минути на кростренажор.

"Ози получи инфаркт. Изтичах надолу и там беше той, а те се опитваха да го реанимират. А аз им казвах: "Не... оставете го. Не можете... Той си отиде. Разбрах веднага, че е мъртъв. Опитваха отново и отново, после го взеха с хеликоптер до болницата и пак опитаха... но просто казвах: "Оставете го. Няма го", споделя тя в интервюто, предава lifestyle.bg.

Малко преди да отиде във фитнеса, Шарън казва, че той бил буден цяла нощ, защото не се чувствал много добре. Около 4:30 ч, ѝ казал "събуди се", а тя му отвърнала, че вече я е събудил. Тогава Ози произнесъл думите: "Целуни ме. Прегърни ме силно."

Слязъл долу да тренира и след 20 минути го нямало. В разговора Шарън признава, че Ози знаел, че краят наближава. Лекар дори му казал, че ако изнесе планирания си последен концерт, "няма да го преживее". Но той настоял да продължи.

Тя също така споделя, че никога повече няма да се омъжи, казвайки с хриптящ глас: "Това беше. До тук съм с това."

Миналата седмица Шарън и дъщеря ѝ Кели публикуваха трогателни почитания към Ози по случай рождения му ден. На деня, който щеше да бъде неговият 77-ми рожден ден, Шарън сподели в Instagram серия общи, невиждани снимки, придружени от думите:

"Скъпи мой, празнувам деня, в който си се родил. Няма да пусна ръката ти, докато не се срещнем отново от другата страна."

Ози почина след шестгодишна борба с Паркинсон, само седмици след последния концерт на Black Sabbath в родния им град. Той се събра отново с членовете на бандата - Тони Айоми, Гийзър Бътлър и Бил Уорд за първи път от 2005 г., за да се сбогува емоционално с публиката след десетилетия на сцена.

Новият документален филм на BBC One - Sharon & Ozzy Osbourne: Coming Home, проследява завръщането на "Принца на мрака" в Обединеното кралство след повече от 30 години живот в САЩ със семейството си.

Филмът включва разкази на Джак и Кели за болката на майка им през последните години на Ози, както и кадри зад кулисите от последния му концерт на "Вила Парк".

Филмът на BBC следва и друг скорошен документален филм - Ozzy: No Escape From Now по Paramount+, в който по-голямата им сестра Ейми говори за последните години от живота на баща им.

