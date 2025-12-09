BEAT: King Crimson Celebration Show идва в София!

В музикалната история понякога се случват моменти, които отразяват перфектно духа на времето. И точно такъв е случаят с трите албума на легендарните прогресив икони King Crimson от началото на 80-те, Discipline, Beat и Three of a Perfect Pair. Композиции, които още в момента на създаването си звучат като бъдещето.

Четири десетилетия по-късно, тази музика се завръща на сцена в пълния си заряд чрез BEAT: един проект, в който четири влиятелни фигури в съвременната музика се срещат за пръв път. На 9 юли 2025 г. в Зала 1 на НДК ще се състои едно от най-важните музикални събития в календара на Fest Team за следващата година – BEAT: King Crimson Celebration Show, част от международно турне, което вече привлича внимание по цял свят. BEAT събира на една сцена четирима забележителни музиканти. Adrian Belew и Tony Levin, двама от най-разпознаваемите гласове и лица от топ периода на King Crimson, се обединяват с китарния архитект Steve Vai и с извънземния барабанистът на Tool – Danny Carey. Това е супергрупа, който празнува музиката на King Crimson като ѝ вдъхва нов живот, без да губи нейната автентичност. Българската публика ще стане свидетел на една музикална среща на върха, едновременно реконструкция и вдъхновение, емоция и прецизност, експеримент и отдаденост към една изключителна традиция oт едни изключителни музиканти.

Фокусът на концерта е върху трите най-влиятелни албума на King Crimson от 80-те – Discipline, Beat и Three of a Perfect Pair. Това са записите, които бележат периода, в който групата разширява границите на прогресив рок, а песните в тях отдавна са се превърнали в класика. Проектът е официално подкрепен от съоснователя на King Crimson, Robert Fripp, както и от легендарния барабанист Bill Bruford. Самото име BEAT е избрано от Fripp като знак на приемственост и уважение към оригиналния дух на музиката.

„Музиката на Crimson от 1981 до 1984 създаде свой собствен свят, вечен, красив, комплексен, див,“ споделя Belew. „Целта ни е да го върнем към живот – за онези, които го помнят, но и за онези, които никога не са го преживявали.“

Carey, обичан заради прецизността си и ритмичната архитектура, с която изгражда звученето на Tool, внася ново измерение в този проект. В България името му е култ сред феновете на алтернативния и прогресив метъл, а гостуването му с BEAT ще е първата възможност да го видят на сцена у нас. „Да се върна към тази музика в такава компания е чест – и предизвикателство,“ казва Danny Carey. „Това са трима от артистите, които са ме вдъхновявали още в началото на пътя ми. Сега имам шанса да разговарям с тях чрез музика. Няма по-добър начин да напуснеш зоната си на комфорт.“

Vai определя участието си в BEAT като „рядка възможност“ да се потопи в музика с „монументална стойност“ и „дълбок резонанс“. Vai, който сам е оформил цели поколения китаристи със собствения си стил и визия, тук влиза в роля на интерпретатор на една от най-експерименталните школи в рока. „Сигурен съм, че искрите ще хвърчат“, казва той и отдава специално внимание на Robert Fripp: „Исторически гений, чиято специфична и блестяща китарна техника е изучавана и почитана от поколения.“

Публиката в София ще има възможност да бъде част от първото и единствено шоу на BEAT в България на 9 юли 2026 в Зала 1 на НДК. Това е първият пълномащабен проект от 2009 г. насам, в който тези композиции се изпълняват на живо с гласа и китарата на Belew – условие, което самите King Crimson поставят още с неговото напускане.

Билетите за концерта в София влизат в продажба на 12 декември, с начални цени от 88 лв. За най-запалените фенове ще бъдат налични и ексклузивни VIP пакети, които могат да се закупят в мрежата на Ticket Station и включват: билет със запазено място на първите пет реда, ранен достъп до залата, ексклузивна среща и снимка преди концерта с Adrian Belew, Steve Vai, Tony Levin и Danny Carey, постер с автограф от турнето BEAT и специален тур мърчандайз артикул от BEAT. Наличностите са ограничени и влизат в продажба от 12 декември.

Събитието е тук. Още информация: www.BEAT-tour.com. Спирката в София е част от европейското турне на групата:

08/06 London, UK Eventim Apollo

10/06 Paris, France Olympia

11/06 Dusseldorf, Germany Mitsubishi Electric Hall

13/06 Strasbourg, France Palais des Congres

14/06 Hamburg, Germany Stadtpark

15/06 Berlin, Germany Uber Eats Music Hall

16/06 Aarhus, Denmark Musikhuset

19/06 Munich, Germany Tollwood Festival

20/06 Vienna, Austria Wiener Stadthalle

23/06 Brussels, Belgium Cirque Royal

24/06 Tilburg, Netherlands 013

26/06 Madrid, Spain TBA

28/06 Barcelona, Spain TBA

30/06 Gardone Riviera, Italy Festival del Vittoriale Tener-a-mente

02/07 Pompei, Italy Amphitheatre of Pompeii

03/07 Bari, Italy Fiera del Levante

04/07 Perugia, Italy Umbria Jazz – Arena Santa Giuliana

06/07 Udine, Italy Castello di Udine

07/07 Zagreb, Croatia SRC Salata

09/07 Sofia, Bulgaria NDK Hall 1

11/07 Istanbul, Turkey Harbiye Cernil Topuzlu Open Air Theatre

13/07 Bucharest, Romania Arenele Romane’s Tent

15/07 Budapest, Hungary Barba Negra Music Stage

