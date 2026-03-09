Гуинет Полтроу показа прелестите си отблизо и в пълнота

Гуинет Полтроу показа пищната си гръд под ракурс като че се спусаш по магистрала. Тя се оказа опасно близо до колегата и Тимъти Шаламе, с когото играят във "Върховният Марти" на наградите на гилдията на актьорите и двамата позираха за селфи, но как! 53-годишната актриса внесе истинска звездна сила в събитието, като се представи романтична, черна рокля от Givenchy - разтворена за прелестите й и като широка витрина даде всичко на показ.

Кадърът се разпространява с шеметна скорост из мрежите. Червеният килим премина под мотото: „Преосмисляне на холивудския блясък от 20-те и 30-те години“.

