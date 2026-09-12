Гуинет Полтроу призна за Пит
Актьорите бяха сгодени през 90-те години на миналия век
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Актьорите бяха сгодени през 90-те години на миналия век
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Гуинет Полтроу призна, че била лудо влюбено в режисьора Дейвид Финчър, докато снимали легендарния вече трилър "Седем" през 90-те. Иронията е, че именн...
Гуинет Полтроу и Крис Мартин продават мезонет за 14 млн. долара. Звездите го бяха закупи "само" за 5,1 млн. долара преди години. Двойката обаче е вди...
Гуинет Полтроу, която е сред известните шампионки по здравословен начин на живот, лансира серия органичен грим. 43-годишната актриса ще работи заедн...
Бижута и часовници на стойност 173 465 долара бяха откраднати от магазина на Гуинет Полтроу в Манхатън. Кражбата в "Гуп Маркет" е станала миналата съб...
Гуинет Полтроу спечели поредно признание - тя беше обявена за "зелен" родител от асоциация, чиято дейност е посветена на екокаузи. Оказа се, че холиву...
Гуинет Полтроу и Брад Фалчък всеки път се изплъзват на папараците и те рядко успяват да ги щракнат в комплект, макар че излизат повече от една година....
Гуинет Полтроу се разприказва за първи път за връзките си с известните си колеги Брад Пит и Бен Афлек. "Бях влюбена в Брад. Той беше толкова красив...
Дженифър Лорънс и Гуинет Полтроу кръстосаха шпаги заради Крис Мартин. Оказа се, че съпругата и любовницата на музиканта никак не си поплюват. Първонач...