Холивуд избухна на звездните афтърпартита - снимки

Церемонията по връчването на наградите „Оскар“ през 2026 г. приключи, но светлините на Холивуд далеч не угаснаха. Истинският моден спектакъл започна едва след раздаването на статуетките, когато звездите се отправиха към най-елитните афтърпартита в Лос Анджелис.

Едно от най-обсъжданите събития беше традиционното парти на списание Vanity Fair, където победители, номинирани и десетки знаменитости се появиха с нови, още по-ефектни тоалети. Паралелно с него десетки звезди се събраха и на благотворителното парти на фондацията на Елтън Джон за борба със СПИН.

Сред първите, които привлякоха вниманието на фотографите, беше Джесика Алба. Актрисата се появи в черна рокля с пайети на дизайнера Тамара Ралф, украсена с триизмерни елементи, наподобяващи пера, които сякаш се носеха около полата.

Певицата Дуа Липа избра дръзка визия – дълбоко изрязана виолетова рокля на Gucci, с която се появи на партито на фондацията на Елтън Джон.

Моделът и актриса Кара Делевин заложи на един от най-екстравагантните тоалети на вечерта. Роклята ѝ на Thom Browne имаше горна част, украсена с мъниста в червено, черно и бяло, оформящи илюзия за анатомичен човешки торс, комбинирана с елегантна черна пола.

Легендата на киното Джейн Фонда също впечатли с блестяща прилепнала рокля с пайети, допълнена с масивни бижута.

Кейт Хъдсън буквално сияеше в рокля в цвят морска пяна с пеплум силует, украсена с редки зелени диаманти с общо тегло над 41 карата, оценявани на около 35 милиона долара.

Певицата и актриса Теяна Тейлър избра драматична рокля на Chanel, бродирана с черни и бели стъклени перли и кристали и украсена с пера. Визията беше допълнена от бижута на Tiffany & Co., включително огърлица с диамант над 18 карата.

Деми Мур се появи в специално създадена рокля на Gucci, покрита с пера, комбинирана с бижута на Boucheron.

Победителят Майкъл Б. Джордан предпочете елегантна класика – сако по поръчка на Louis Vuitton, смокинг панталон и бижута на David Yurman.

Гуинет Полтроу също привлече погледите с изчистена рокля цвят шампанско, комбинирана с бижута на Tiffany & Co.

Ема Стоун избра изключително изискан тоалет – ръчно бродирана бяла рокля на Louis Vuitton, съчетана с бижута на Repossi.

Както всяка година, афтърпартитата след Оскарите доказаха едно – когато прожекторите на официалната церемония угаснат, Холивуд започва своя втори, още по-бляскав спектакъл.

