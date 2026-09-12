Гърция или Италия? Звездите превърнаха лятото в битка за ВИП туристи
Мадона избра Корфу за рождения си ден, Клуни и Амал се преместиха на Капри. Къде почива Мелони
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Мадона избра Корфу за рождения си ден, Клуни и Амал се преместиха на Капри. Къде почива Мелони
Кейт Хъдсън - най-стилна!
Кейт Хъдсън, майка й Голди Хоун и дъщеричката й са звездите на специалното издание на списанието „Красивите“
Кейт Хъдсън заяви, че няма мъж, който да измести любимия й начин за почивка - с майка си на плажа. "Около мама се чувствам спокойна, уверена, сигурна....
"Бързата храна - хамбургери, пици, сандвичи и всичко останало, е любимото ми ястие. Да, знам, че е вредно, но просто никога не може да се откажа от по...
"Диетите са залъгалки. Човек трябва да не се лишава от нищо. Самата аз ям всичко. И затова поддържам толкова пищни форми", заяви красавицата Кейт Хъдс...
Кейт Хъдсън написа книга за здравословен начин на живот. Пред сп. "Пийпъл" тя разкри как се справя със стреса: "Медитацията спаси моя здрав разум. Не...
Кейт Хъдсън за първи път разкри своя шантав начин, с който поддържа невероятната си форма. Актрисата твърди, че почти всеки ден прави спринт с децата...
Кейт Хъдсън беше уловена от папараците на романтична среща с певеца Ник Джонас в Маями, Флорида. Според слуховете отношенията на Кейт с 23-годишния на...
Кейт Хъдсън е от известните дами, които са много наясно, че добрата външност не е нещо, с което човек се ражда. Тя изисква време и усилия. Чаровната...
Кейт Хъдсън разкри как се грижи за стройната си фигура. 35-годишната актриса заяви, че буквално се съсипва от тренировки, за да изглежда така добре....
Кейт Хъдсън успя да шокира всички със скандално изказване. Актрисата призна, че има свръхспособности. "Виждам умрели хора. Майка ми също", призна Кейт...