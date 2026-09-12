Всичко за Кейт Хъдсън

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Кейт Хъдсън: Ям всичко

Кейт Хъдсън: Ям всичко

"Диетите са залъгалки. Човек трябва да не се лишава от нищо. Самата аз ям всичко. И затова поддържам толкова пищни форми", заяви красавицата Кейт Хъдс...

13 февруари | 1:00
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Кейт Хъдсън заби младок

Кейт Хъдсън заби младок

Кейт Хъдсън беше уловена от папараците на романтична среща с певеца Ник Джонас в Маями, Флорида. Според слуховете отношенията на Кейт с 23-годишния на...

01 октомври | 22:50
0 коментара
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Кейт Хъдсън секси с бокс

Кейт Хъдсън секси с бокс

Кейт Хъдсън е от известните дами, които са много наясно, че добрата външност не е нещо, с което човек се ражда. Тя изисква време и усилия. Чаровната...

22 юни | 16:35
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Кейт пие фрешове по седмица

Кейт пие фрешове по седмица

Кейт Хъдсън разкри как се грижи за стройната си фигура. 35-годишната актриса заяви, че буквално се съсипва от тренировки, за да изглежда така добре....

27 ноември | 17:15
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Кейт Хъдсън говори с мъртъвци

Кейт Хъдсън говори с мъртъвци

Кейт Хъдсън успя да шокира всички със скандално изказване. Актрисата призна, че има свръхспособности. "Виждам умрели хора. Майка ми също", призна Кейт...

21 септември | 16:15
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