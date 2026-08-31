Гърция или Италия? Звездите превърнаха лятото в битка за ВИП туристи

Това лято Гърция и Италия сякаш си обявиха негласно състезание за най-желана дестинация сред световните знаменитости. От луксозни вили и частни яхти до кралски семейства и холивудски звезди – двете южноевропейски страни се превърнаха в магнит за ВИП туристи, предава БТА.

Особено шумно беше присъствието на знаменитости в Гърция. В средата на август Мадона избра страната за празнуването на 68-ия си рожден ден, като съчета лукса с посещения на едни от най-свещените и емблематични места в страната. Певицата пристигна с по-младия си приятел Аким Морис, пет от шестте си деца и близки приятели.

За пищното парти тя избра Корфу, известен като „Малката Италия“ на Гърция. Мадона нае за цяла седмица вила в уединен район край село Курамадес. Имотът разполагал със собствено пристанище, а за празника певицата наела и яхта.

Рожденият ден бил отбелязан с вечеря на открито, традиционни ястия от корфуската кухня и местна музика. На масата имало и торта във формата на сърце. Цялото тържество било толкова пищно, че по-скоро напомняло традиционна корфуска сватба, отколкото рожден ден.

За специалната вечер Мадона избрала пъстър тоалет на Dolce & Gabbana, в който били включени елементи, вдъхновени от традиционните носии на острова. Според гръцки модни експерти така певицата не просто се забавлявала, а неволно направила сериозна реклама на Корфу.

Но Мадона не останала само на морето.

С хеликоптер тя се отправила към Метеора, където посетила Варлаамския манастир и разговаряла с неговия игумен. Певицата прекарала около три часа там и останала силно впечатлена от атмосферата.

След това пътуването ѝ продължило на Патмос, където прекарала три дни. Мадона посетила Пещерата на Апокалипсиса – свято място, свързвано с виденията на Свети Йоан.

Самата тя нарекла Патмос „магически остров“ и споделила, че е почувствала присъствието на Бог. Певицата разкрила и любопитна лична подробност – за първи път била на острова, когато била бременна в седмия месец със сина си Роко Ричи. Сега, вече 26-годишен, той отново бил до майка си.

Гръцката ваканция на Мадона стигна дори до вниманието на премиера Кириакос Мицотакис, който я поздрави за рождения ѝ ден и я покани да се върне в страната и догодина.

Гърция събира кралски особи и холивудски звезди

Мадона далеч не е единствената знаменитост, избрала Гърция.

Според испански медии там са почивали крал Фелипе VI, кралица Летисия и двете им дъщери – принцеса Леонор и инфанта София. Кралското семейство е пътувало дискретно от Майорка до Атина, макар дворецът да не е потвърдил подробности заради частния характер на пътуването.

Връзката на испанската династия с Гърция е особено силна – майката на крал Фелипе VI, кралица София, е родена там.

Гръцките острови привлякоха и Парис и Ники Хилтън, които избраха Санторини за семейната си почивка.

На Миконос пък се струпа истински холивудски десант. Там бяха засечени Матю Макконъхи, Кевин Харт, Лудакрис, Кейти Пери и новият ѝ партньор – бившият канадски премиер Джъстин Трюдо. София Вергара, Никол Кидман и Зоуи Селдана също прекараха време на острова, а баскетболната легенда Майкъл Джордан избра яхта край него.

Джъстин Бийбър и семейството му пък заложиха на Спецес, след което обиколиха Пелопонес.

Кейт Хъдсън избра друга гръцка класика – островите Споради и Атинската ривиера.

Но Италия не отстъпва

Гръцката офанзива срещу италианското лятно господство обаче не успя да изгони звездите от Италия.

София Вергара например прекара част от август на Миконос, но още през юли отпразнува 54-ия си рожден ден в Италия. Празненствата започнали на Капри, а след това продължили на остров Понца.

На Капри пристигнаха и Джордж Клуни и съпругата му Амал. Обикновено двойката прекарва лятото във вилата си край езерото Комо, но тази година направи изключение и избра южния остров, заедно с двете си деца. След няколко дни в луксозен хотел семейството се отправи към Позитано.

Капри привлече и мароканската принцеса Лала Салма, бивша съпруга на крал Мохамед VI. Тя пристигна с двете си деца – престолонаследника принц Мулай Хасан и принцеса Лала Хадиджа.

Островът прие и Пиер Казираги – най-малкия син на принцеса Каролин от Монако – заедно със съпругата му Беатриче Боромео.

Дуа Липа превърна Италия в меден месец

Ако някой може да претендира за титлата „най-дълго италианско лято“, това вероятно е Дуа Липа.

Певицата и Калъм Търнър се ожениха на 6 юни в Сицилия. Сватбата се състоя във „Вила Валгуарнера“ край Палермо.

След това младоженците се качиха на луксозна яхта и започнаха дълго пътешествие из Италия. Те преминаха през Тропеа в Калабрия, Базиликата, Кампания и Лацио, преди да стигнат до Агридженто в Тоскана.

Италианските светски хроникьори проследиха почти всяка спирка от медения месец.

Селена Гомес също избра Италия за специален повод – 34-ия си рожден ден, който отпразнува в Тоскана със съпруга си Бени Бланко.

Джъстин Бийбър, освен гръцкото си приключение, беше засечен и в луксозен курорт на Сицилия.

Джесика Алба и Дани Рамирес избраха Порто Ерколе в Тоскана, а Дженифър Лопес прекара време във Венеция. Певицата публикува видео от гондола, с което отдаде почит на емблематичния клип на хита на Мадона „Like a Virgin“.

И дори Иванка Тръмп се появи на яхтената карта

Дъщерята на американския президент Иванка Тръмп и съпругът ѝ Джаред Къшнър също избраха Италия. Двамата бяха засечени на борда на яхтата на американския посланик в страната Тилман Фертита край Порто Черво в Сардиния.

Самият Фертита прекара месеци в плаване покрай италианското крайбрежие с 117-метровата си яхта „Броудуолк“. Плавателният съд посети Венеция, Чефалу, Палермо, Ла Кастела, Пулия и Генуа.

Това не беше просто ваканция. Пътуването беше представено и като необичайна дипломатическа обиколка, свързана с опита за укрепване на отношенията между САЩ и Италия и с 250-ата годишнина от американската Декларация за независимост.

Появата на огромната яхта във Венецианската лагуна обаче предизвика протести от местни жители, които от години водят битка срещу свръхтуризма и големите плавателни съдове.

А къде почива Джорджа Мелони?

Италианската премиерка Джорджа Мелони също прекара лятото у дома.

Първоначално тя избра Сардиния, където разговаря с местни жители и се срещна с представители на курортния град Мадалена. След това се оттегли за по-дълга почивка в Челие Месапика в Пулия, заедно с дъщеря си и приятели.

Мелони прекъсна ваканцията си два пъти. Първо, за да присъства на откриването на Средиземноморските игри в Таранто, където беше освиркана от част от публиката. След това посети Аматриче по повод 10-годишнината от разрушителното земетресение там – този път без освирквания.

И така, докато гръцките острови се превърнаха в магнит за Мадона, Хилтън, Макконъхи, Кидман и компания, Италия отговори с Клуни, Дуа Липа, Селена Гомес, Лопес и цяла флотилия от яхти.

Изглежда, че спорът между Гърция и Италия за титлата „любима лятна сцена на знаменитостите“ ще трябва да продължи и следващото лято.

