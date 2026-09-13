Всичко за София Вергара

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Ембриони съдят София Вергара

Ембриони съдят София Вергара

София Вергара и бившият й партньор се съдят за оплодени яйцеклетки. Леко смешният случай всъщност е доста сериозен и се точи от година. Звездата от "М...

08 декември | 18:15
0 коментара
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Вергара се омъжва

Вергара се омъжва

София Вергара съвсем скоро ще стане г-жа Манганиело. Очаква се актрисата от сериала "Модерно семейство" да каже "да" на годеника си, актьора Джо Манга...

30 юли | 21:30
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София Вергара се омъжва

София Вергара се омъжва

София Вергара и Джо Манганиело планират да се оженят във Флорида. Двамата актьори, които се сгодиха в края на миналата година след шестмесечна връзка,...

05 март | 19:50
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Борил копие на Блатечки

Борил копие на Блатечки

Диляна Попова направи първа фотосесия на бебока Синчето на Диляна Попова е одрало кожата на татко си Асен Блатечки. Това се вижда от първата фотосеси...

07 декември | 23:50
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София Вергара: Спортувайте!

София Вергара: Спортувайте!

София Вергара съжалява, че не е спортувала като по-млада. Звездата от комедийния сериал "Модерно семейство" призна, че осъзнава важността на редовните...

08 октомври | 17:15
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Вергара най-добре платена

Вергара най-добре платена

Звездата от сериала "Модерно семейство" София Вергара за трета поредна година е начело в класацията на списание Forbes ("Форбс") за най-високоплатени...

04 септември | 16:25
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