Гърция или Италия? Звездите превърнаха лятото в битка за ВИП туристи
Мадона избра Корфу за рождения си ден, Клуни и Амал се преместиха на Капри. Къде почива Мелони
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Мадона избра Корфу за рождения си ден, Клуни и Амал се преместиха на Капри. Къде почива Мелони
Разногласията в крайна сметка са довели до него, казва тя
София Вергара е спечелила $43 милиона за една година
Класацията се води от София Вергара
София Вергара и бившият й партньор се съдят за оплодени яйцеклетки. Леко смешният случай всъщност е доста сериозен и се точи от година. Звездата от "М...
София Вергара се е пристрастила към ботокса. Според нея в токсина няма нищо лошо, особено щом я прави по-щастлива и уверена. "Първо трябва да се напр...
София Вергара иска да има дете от новия си съпруг - 39-годишния Джо Манганиело, но не крие факта, че няма да може да забременее по естествен път. 43-г...
София Вергара съди козметичната компания "Vеnus Concept" за 15 милиона долара. Актрисата твърди, че нейното име и снимка са били неправомерно използва...
Пазените в тайна подробности за сватбата на актрисата София Вергара изтекоха в медиите, след като един от гостите даде интервю за Hello!. 43-годишнат...
Пищната колумбийка София Вергара ще озвучи герой от популярната анимация "Семейство Симпсън". Вергара ще играе ролята на професор Барера и ще се влюби...
София Вергара съвсем скоро ще стане г-жа Манганиело. Очаква се актрисата от сериала "Модерно семейство" да каже "да" на годеника си, актьора Джо Манга...
"Младостта е излишно идеализирана. Чувствам се много по-добре сега, отколкото когато бях на 20. Тогава си пълен с фиксидеи, комплекси, фантазии и общо...
Двете мацки в екшън сцена от филма
Блондинката и брюнетката ръсят сексапил в екшъна "Гореща гонка" Филмът "Гореща гонка", който излиза по кината от днес, представя нов комедиен тандем:...
София Вергара и Джо Манганиело планират да се оженят във Флорида. Двамата актьори, които се сгодиха в края на миналата година след шестмесечна връзка,...
Диляна Попова направи първа фотосесия на бебока Синчето на Диляна Попова е одрало кожата на татко си Асен Блатечки. Това се вижда от първата фотосеси...
София Вергара съжалява, че не е спортувала като по-млада. Звездата от комедийния сериал "Модерно семейство" призна, че осъзнава важността на редовните...
Звездата от сериала "Модерно семейство" София Вергара за трета поредна година е начело в класацията на списание Forbes ("Форбс") за най-високоплатени...
Колумбия не е само Шакира и Холивуд го доказа. София Вергара избяга от снимките на поредния сезон на "Модерно семейство", за да се отдаде на футбола....
София Вергара отново е необвързана дама. Пищната актриса обяви, че разваля годежа си с Ник Лоеб. Звездата от сериала "Модерно семейство" съобщи новина...