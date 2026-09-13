Гърция или Италия? Звездите превърнаха лятото в битка за ВИП туристи
Мадона избра Корфу за рождения си ден, Клуни и Амал се преместиха на Капри. Къде почива Мелони
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Мадона избра Корфу за рождения си ден, Клуни и Амал се преместиха на Капри. Къде почива Мелони
Гомес и Бланко работиха заедно по албума I Said I Love You First
Очаква Тейлър Суифт и плеяда от звезди
Защо скърби певицата
Разбра се от списание
Защо крие пръстена
Показа се на феновете си
Тя ще бъде гост-звезда
Този албум е любов към всички мои латино фенове, заяви певицата
Певицата изненада феновете си с нов сингъл на испански език
Звездата ще се учи на готварство от световни професионалисти
Производителите използвали лицето на певицата без нейно позволение
Певицата била емоционална жертва на бившия си
Новият й албум „Rare“ оглави „Rolling Stone“ и „Billboard 200“
Дългоочакваната тава ще съдържа 13 парчета
Кристина Агилера и Селена Гомес също ще зарадват публиката с изпълнения на живо
Певицата оглави две класации едновременно
Гомес ще вилнее на Американските музикални награди
Минаха само два дни от последната нова песен на звездата
Певицата се завърна с ново парче