Запали мрежата! Поп певица показа прелести

Селена Гомес позира гола във ваната в нов пост в Instagram, споделен в неделя, докато сподели, че се наслаждава на "40 часа" в Париж.

31-годишната актриса от "The Only Murders In The Building", която наскоро обяви, че е лудо влюбена в настоящия си приятел Бени Бланко, също така промотира предстоящия си сингъл, озаглавен "Love On", който излиза по-късно този месец, на 22 февруари.

Звездата показа на феновете си онлайн как е седнала във ваната, докато издига ръцете си във въздуха с гръб към камерата. Гомес е покрита със сапунени мехурчета, а тъмните ѝ кичури са хванати небрежно и високо, за да не се мокрят.

