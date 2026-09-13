Гърция или Италия? Звездите превърнаха лятото в битка за ВИП туристи
Мадона избра Корфу за рождения си ден, Клуни и Амал се преместиха на Капри. Къде почива Мелони
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Мадона избра Корфу за рождения си ден, Клуни и Амал се преместиха на Капри. Къде почива Мелони
Беше досега една от емблемите на Холивуд
Тя се превъплъти в образа на Бритни Спиърс от емблематичното видео на песента "Baby One More Time"
Още през 2006 г.
Какво съобщи звездата
Тя ще включва видео пазаруване и различни активности
Новината гръмна от социалните мрежи
Блондинката нае специален детектив
Палавата блондинка се оплаква от похотлив учител и изнасилване на купон
Aнa Гopaнoвa зaвлaдявa cвeтa нa мaĸиaжa в Hю Йopĸ
Наследницата се подложи на ин-витро процедура
Издателите допълват, че читателите ще могат да се запознаят с "истинската Парис Хилтън, чиято светска персона еволюира
Родителите я затварят в интернат за проблемни тийнейджъри, дядо й я лишава от наследство
Двете дами пристигнаха заедно, хванати за ръка, на партито в Sunset Towers хотел след Оскарите
Двете бяха заедно на партито след наградите "Оскар"
Да направим Америка готина отново, призова звездата
Тя бе забелязана на вечеря с приятеля си Картър Реум
3 милиона ще бъдат дарени на Световната здравна организация, 1,5 милиона – за УНИЦЕФ
Звездата обича често да променя външността си
Наследничката и актьорът трябваше да се венчаят скоро