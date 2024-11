Парис Хилтън обу български обувки и събра погледите

Модната икона Парис Хилтън, обичана заради уникалния си стил и смелостта си, избра български обувки за своя тематична фотосесия, пише Дарик.

Хилтън, която редовно впечатлява феновете си с нестандартни модни решения, този път изненада всички, като се превъплъти в образа на Бритни Спиърс от емблематичното видео на песента "Baby One More Time".

По време на фотосесията, предшестваща Хелоуин парти, визията на световноизвестната стилна предприемачка и инфлуенсър с милиони последователи е завършена именно с обувките на българска марка.

По думи на екипа на звездата Парис е трябвало само да заснеме фотосесията с българските обувки, но е решила да остане с тях по време на цялото парти, влюбена в удобството и стила им.

Това не е първият международен пробив на българския семеен бранд за обувки, а модели на марката са изработвани специално за холивудски продукции като Star Wars, Game of Thrones, Men in Black, The Two Popes и др.

Обувки на изцяло българския бранд през годините блестят и на страници и корици на модни списания, сред които The Hollywood Reporter, Culture USA, Harper’s Bazaar, Glamour и др.

