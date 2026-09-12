Гърция или Италия? Звездите превърнаха лятото в битка за ВИП туристи
Мадона избра Корфу за рождения си ден, Клуни и Амал се преместиха на Капри. Къде почива Мелони
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Мадона избра Корфу за рождения си ден, Клуни и Амал се преместиха на Капри. Къде почива Мелони
Swag е първият албум на канадския изпълнител след Justice от 2021 г.
Той пусна своя снимка в Инстаграм профила си как сълза се стича по бузата му
Наскоро Бийбър се върна на сцената, изнасяйки шест концерта в Европа
Певецът разкри, че би искал да се сдобие с дете още през 2021-а
Певецът имал документи, които безспорно доказват невинността му
26-годишният Бийбър не отговори пряко на обвиненията
Първата му обиколка от 3 години насам се отложи заради пандемията
Джъстин Бийбър и много други оказаха финансова подкрепа в разгара на епидемията
Новият му албум оглави „Billboard 200“
Певецът и жена му до скоро живееха под наем
Певецът призна, че още страдал за Селена Гомес на първите срещи с Хейли Болдуин
Ценях грешните неща в бизнеса, признава певецът
Певецът тръгва на турне на 14 май
Певицата била емоционална жертва на бившия си
Лаймската болест е бактериална инфекция, причинена от ухапване от кърлежи
Певецът обяви плановете си за 2020-а
Послeдната обиколка на певеца беше през 2017-а
Певецът призова последователите си в Инстаграм
Фотограф предяви претенции към певеца за снимка, пусната без позволение