Холивуд избухна на звездните афтърпартита - снимки
Кейт Хъдсън - най-стилна!
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Кейт Хъдсън - най-стилна!
Трима легендарни в битка за поддържащ актьор - Шон Пен, Стелан Скарсгард и Бенисио дел Торо
На 14 напуска училище, за да си търси работа в киното
Стоун вече е подписала договор да се снима в продължението
Полът и името на бебето не са известни
Актрисата е бременна с първото си дете
Потребители на социалните мрежи видяха и закръгления корем на актрисата
Носителката на „Оскар“ е новата Круела де Вил от „101 далматинци“
Режисьорът на „Ла ла ленд“ може да включи Брад Пит и Ема Стоун в „Babylon“
"Прайсуотърхаус Купърс" се призна за виновна и се извини за невероятния гаф на церемонията по връчването на наградите Оскари, когато „Ла Ла ленд" първ...
Ема Стоун получи наградата за главна женска роля за "Страната Ла-Ла"
Премиерният филм с Ема Стоун и Райън Гослинг "Ла-Ла Ленд" е фаворит на букмейкърските къщи и на мнозина критици за тазгодишния носител на "Оскар" за н...
Преди да заснемат филм Дензъл Уошингтън и Виола Дейвис играят "Огради" над сто пъти на театрална сцена
Ема Стоун преговаря с "Дисни" за ролята на коварната Круела де Вил от "101 далматинци". Така младата актриса тръгва по стъпките на Глен Клоуз, която и...
Ема Стоун нарече бившия си приятел Андрю Гарфийлд "поет". Той беше казал, че да бъдеш с с нея, е като да се гмурнеш в опасни, дълбоки води. "Като чуя...
Ема Стоун ще направи своя дебют на Бродуей в мюзикъла "Кабаре" като певицата Сали Боулс. Лайза Минели първа влезе в образа през 1972 г. във филмовата...
Плодът на първия съвместен проект на Ема Стоун и Уди Алън - Magic in the Moonlight (Магия на лунна светлина) предстои да тръгне по кината през лятото...
Лос Анджелис. Ема Стоун, прочула се с участието си "Невероятният Спайдърмен", е най-доходоносната актриса за 2013-та, сочи класация на сп. "Форбс". Вс...