Всичко за Ема Стоун

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Ема е най-богатата актриса

Ема е най-богатата актриса

Лос Анджелис. Ема Стоун, прочула се с участието си "Невероятният Спайдърмен", е най-доходоносната актриса за 2013-та, сочи класация на сп. "Форбс". Вс...

27 декември | 19:20
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