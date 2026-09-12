Всичко за Джесика Алба

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Джесика Алба била вълк единак

Джесика Алба била вълк единак

"Критиката ме задвижва!", казва актрисата Джесика Алба, която напоследък нашумя като супер успешен предприемач. Преди няколко години стройната холивуд...

24 ноември | 23:00
0 коментара
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Джесика Алба блести с топка

Джесика Алба блести с топка

Красивата актриса Джесика Алба показа, че силата й не е само на екрана. Джесика е доста добра и с топка в ръка. Това се видя преди старта на срещата в...

20 август | 17:30
0 коментара
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Алба: И аз имам целулит

Алба: И аз имам целулит

Актрисата Джесика Алба не е съгласна с имиджа си в медиите. Звездата от "Фантастичната четворка" често е определяна за "най-секси" сред актрисите. "Ч...

16 април | 16:35
0 коментара
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Алба: Дължа всичко на мъжа си

Алба: Дължа всичко на мъжа си

Нямаше да се справя със семейство, кариера и страхотното напрежение, ако бях без подкрепата на съпруга ми Кеш Уорън. Това заяви хубавицата от "Град на...

07 декември | 21:25
0 коментара
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