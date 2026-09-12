Холивуд избухна на звездните афтърпартита - снимки
Кейт Хъдсън - най-стилна!
Следете всички новини, анализи и коментари за Джесика Алба. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Кейт Хъдсън - най-стилна!
Какво се случи във Вегас
Красавиците са звездите в „Лоши момичета“
Хитовият сериал на Джери Брукхаймър гледаме през април по AXN
"Механикът: Възкресение" е филмът, който Джейсън Стейтъм, Джесика Алба и Томи Лий Джоунс снимаха в началото на годината у нас в Киноцентъра в Бояна. Г...
Холивудските звезди са двойка в "Механикът: Възкресение" Екшън звездата Джейсън Стейтъм пристигна вчера следобед в София. Холивудският ас дойде за сн...
"Критиката ме задвижва!", казва актрисата Джесика Алба, която напоследък нашумя като супер успешен предприемач. Преди няколко години стройната холивуд...
Повечето от вас познаха - това е Джесика Алба. 34-годишната американка е една от най-готините актриси на последните години. Кариерата си започва горе...
Джесика Алба краси корицата на списание Forbes и това не е случайно. 34-годишната актриса може да се похвали с впечатляващо богатство от 200 милиона д...
Красивата актриса Джесика Алба показа, че силата й не е само на екрана. Джесика е доста добра и с топка в ръка. Това се видя преди старта на срещата в...
Джесика Алба е убедена, че щастливият човек винаги е прекрасен. Майката на актрисата открай време й обяснявала, че физическата красота извира от вътр...
Джесика Алба е доста сдържана по отношение на голите сцени. "Не искам баба и дядо да виждат гърдите ми. Това е всичко. Би било странно, като се събере...
Актрисата Джесика Алба не е съгласна с имиджа си в медиите. Звездата от "Фантастичната четворка" често е определяна за "най-секси" сред актрисите. "Ч...
Нямаше да се справя със семейство, кариера и страхотното напрежение, ако бях без подкрепата на съпруга ми Кеш Уорън. Това заяви хубавицата от "Град на...