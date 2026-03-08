Арт и бизнес елит аплодира изложба на Педро

Познавачи от изкуството, бизнеса и медиите аплодираха картини на Петър Мичев-Педро. Експозицията в Арт клуб „Дипломат“ е първата, която Татяна Мичева, съпругата на известния художник, организира след смъртта му през 2024-а. „Беше ми много трудно, но той казваше, че картините му трябва да стигнат при хората, за им се радват. Защото всяка от тях е създадена с много любов - той никога не рисуваше, когато беше тъжен.“, сподели с публиката Татяна Мичева, когато откриха изложбата заедно с мениджъра Любен Станев, за когото посланията на Педро за вечната любов и вечната жена остават за вечността. И понеже галерията пази не само произведенията, но и духа на друг голям артист – Ставри Калинов, Татяна Мичева припомни, че двамата са били близки приятели: непокорни бохеми, за които свободата е над всичко.

Биляна Тончева пред картината на Педро, която е реплика към "Целувката" на Климт

Сред ценителите, които се възхитиха на работите, бяха изтъкнатият живописец Николай Янакиев, известната адвокатка Биляна Тончева, чиито съвети и коментари събират милиони гледания в социалните мрежи, бизнес дамата Здравка Тотева, криминалният психолог Красимир Занев, композиторката Вида Пиронкова…

Както вече писа „Стандарт“, Педро е от най-разпознаваемите и зрелищни художници на българската и европейска сцена. „Неговите платна са мистични и невъзможни за дефинирани“, казват критици в Париж през 90-те. Тъкмо във Франция са двама от най-сериозните почитатели на родния талант – Брижит Бардо и Жак Ширак. И ако кино звездата попада случайно на творбите, подписани с Mitchev, то прочутият политик е последавателен фен на Педро. Познанството им тръгва от мащабен проект на ЮНЕСКО, в което Мичев е заедно с легендарния Сезар и знаменития Бернар Бюфе. Те се обединяват и за гастрол в монетния двор в Града на светлината. Кметът на Париж Жак Ширак дава старт на събитието. Бъдещият президент на Франция е от най-ревностните колекционери на Педро. Именно негова картина Ширак поднася като подарък на папа Павел Йоан II.

Любен Станев и Татяна Мичева откриват изложбата

Петър Мичев гостува в престижни зали в Белгия, Германия, Швейцария, Люксембург, Дания. Между 2000 и 2005 година живее в Тампа и става единственият жител на щата Флорида, записан в “Енциклопедия Британика”. Губернаторът Джеб Буш от известната политическа династия го посещава в ателието му. “Мадона от Флорида” на Педро е в музея на Сената и е избрана за пощенска марка, символ на щата, а милионният мегаполис номинира българина за личност на годината.

Името на Педро фигурира в 450 групови експозиции, има 150 самостоятелни изложби в България, Европа и САЩ. Негови работи са във фондовете на 50 музея, включително и на Ватикана.

Николай Янакиев показва своя любима творба на Глория Попова

