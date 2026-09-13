Всичко за Педро

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Педро скрои номер ала Бербо

Педро скрои номер ала Бербо

Педро скрои номер Ала Бербо на "Ман Юн" и избра "Челси". Звездата на "Барселона" прецака "червените дяволи" по подобие на Димитър Бербатов. Родният...

19 август | 18:05
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Педро върза "Левски"

Педро върза "Левски"

Педро върза "Левски" и не се появи на "Герена" днес. Футболистът беше очакван за преговори. "Сините" се надяваха да го привлекат без пари. Заради сви...

14 юли | 19:50
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