"Да държим вратата отворена - за следващото изгубено, талантливо хлапе"

32-рите Актьорски награди на САЩ бяха раздадени в неделя. Признанията на гилдията са ключов индикатор за „Оскар“, тъй като актьорите формират най-големия клон на американската Академия за кинематографично изкуство и наука, която номинира и определя победителите.

Звездата ветеран Харисън Форд получи наградата за цялостен принос, връчена от Уди Харелсън. 83-годишният актьор произнесе емоционална реч, в която разсъждаваше върху своята дълга кариера, която той определи като „успех, но не за една нощ“, и каза, че се чувства щастлив, че все още работи пред камерата.

Уди Харелсън изрече снощи:"Сега, с огромно удоволствие, ви представям носителя на наградата за цялостен принос на актьроската гилдия за 2026 година – вечната американска легенда, самият той, моят скъп приятел Харисън Форд" и след това всички си попиваха очите с кърпички, трогнати от словото на Индиана Джоунс.

"Благодаря. Благодаря ти, Уди, за това кратко и стегнато представяне. Наистина се гордея да те наричам свой приятел и колега. Благодаря ти. Чувствам се изключително благодарен за това внимание.

Но, за да съм ясен, се чувствам и доста смирен. Намирам се в зала с актьори, много от които са тук, защото са номинирани да получат награда за своята невероятна работа, докато аз съм тук, за да получа награда за това, че съм жив. Като се замисля, е малко странно да получаваш награда за цялостен принос по средата на кариерата си. Малко рано е, нали? Аз все още съм действащ актьор", засмя се той.

И продължи: "Не постигнах успех за една нощ. Борих се около 15 години, преминавайки от актьорска работа към дърводелство и обратно към актьорството. Докато най-накрая не получих роля във филм с огромен успех. Нищо от това не се случи само. Благодаря ти, Джордж Лукас. Благодаря ти, Стивън Спилбърг. Имаше и още двама души. Още двама души, които изиграха ключова роля в това да ме преведат през трудните времена. Фред Рус – кастинг директор и продуцент на Франсис Форд Копола. И моят мениджър в продължение на 30 години – Пат МакКуини. И двамата бяха изключително настойчиви в подкрепата си към мен в момент, когато наистина имах нужда от това. Нямаше да съм тук без тях.

Те вече не са между нас, но за мен е важно да им благодаря сега. Чувствам ги тук тази вечер.

Те биха се радвали за мен. В третата година в университета бях… малко изгубен. Провалях се в обучението си. Чувствах се изолиран и сам. И тогава открих група хора, които поставяха пиеси – разказвачи на истории. Хора, които някога смятах за чудаци и странници, се оказаха моите хора. Намерих своето призвание – живот в разказването на истории. Намерих идентичност в това да се преструвам, че съм други хора. Да работя с колеги, други актьори, е една от най-големите радости в живота ми. Кариерата ми е изградена върху тяхната работа, както и върху труда на сценаристи, режисьори и всеки един актьор и член на екипа, с когото съм работил. Имал съм невероятни сътрудници на всяка стъпка от пътя си. И възможността да представим заедно създаденото от нас пред публика е чест и привилегия. И благодарение на тази привилегия, аз опознах себе си.

Това е трудна професия, в която да влезеш. В моя случай се оказа трудна и за напускане – слава Богу.

Защото обичам това, което правя. Като актьори, ние живеем много животи.

Изследваме идеи, които утвърждават и издигат нашето общо човешко преживяване.

Историите, които разказваме, имат уникалната способност да създават моменти на емоционална връзка.

Те ни събират. И макар всички в тази зала да сме на различни етапи от живота и кариерата си, ние споделяме нещо основно. Споделяме привилегията да работим в света на идеите, на съпреживяването, на въображението. Понякога създаваме забавление.

Понякога създаваме изкуство. Понякога, ако имаме късмет – и двете едновременно.

А ако сме наистина щастливи, успяваме и да изкарваме прехраната си с това.

Успехът в тази професия носи определена свобода, която идва с отговорност – да се подкрепяме, да помагаме на другите, когато можем.

Да държим вратата отворена за следващото дете. Следващото изгубено момче, което търси място, където да принадлежи.

Аз наистина съм късметлия. Късметлия, че намерих своите хора. Късметлия, че имам работа, която ме предизвиква. Късметлия, че все още го правя. И не приемам това за даденост.

Искам да благодаря – искрено, от цялото си сърце – на моите колеги. На моята изключителна, прекрасна съпруга Калиста и на семейството ми, които ми дадоха любов и кураж през всичко това.

И благодаря на SAG-AFTRA, че ме удостояват с тази награда. Това е много окуражаващо", каза той.

