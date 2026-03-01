Как хората са натрупвали състояние през вековете, как са го използвали и каква е ролята им в западния свят вчера, днес и утре, изследва нова книга от уважаван италиански историк. „История на богатите в Запада“ от професор Гуидо Алфани /“Сиела“/ е амбициозен научен поглед върху социално-икономическата група на богатите и тяхното влияние върху обществените процеси от древността до наши дни.

Алфани, прeподавател по икономическа история в Университет „Бокони“ в Милано, проследява еволюцията на богатите, търсейки отговор на въпроса: Доколко всъщност са се променили нещата?

Във внушителните над 500 страници историкът разглежда представата за „богатството“ и „свръхбогатството“, пътищата към богатството и мястото на богатите в обществото в различни периоди от развитието на западната култура. Мащабното изследване се занимава с любопитни теми: Кой всъщност може да се смята за „богат“? Защо икономическите елити винаги предизвикват обществено безпокойство? Колко са били богатите във времето? За какво са харчили и как са спестявали парите си? Как изглежда богатството днес? Как действат заможните хора по време на криза – като Черната смърт през Средновековието или COVID-19 през XXI век? Зли „богове сред хора“ ли са богатите или избраници, които могат да помогнат на обществото при нужда?

Чрез множество конкретни примери, новаторски изследователски подходи и интересни разкази за живота на забележителни личности „История на богатите в Запада“ рисува многопластова и обективна картина на богатството в западния свят. Читателите ще си обяснят икономическите процеси в миналото и съвременността, за да си начертаят изводи за тенденциите в света утре.

