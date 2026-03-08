Министър покани холивудска звезда на опера

Германският министър на културата Волфрам Ваймер покани холивудската звезда Тимъти Шаламе да посети опера или балет в Германия, след като актьорът заяви, че интересът към класическите форми на изкуство намалява, пише БТА.

Ваймер коментира, че човек може да сгреши в преценката си, ако никога не е преживявал опера или балет на живо. Той отправи „сърдечна покана“ към актьора да посети някоя от големите концертни зали или музикални театри в страната и да се срещне с артистите.

Коментарът на Шаламе беше направен по време на разговор с актьора Матю Макконъхи в Университета на Тексас. Двамата обсъждаха бъдещето на киноиндустрията, когато Шаламе заяви, че не би искал да работи в области като балет или опера, защото според него те често се поддържат „въпреки че вече никой не се интересува от тях“.

Изказването предизвика реакции в културните среди. Германският министър подчерта, че страната е сред световните лидери по брой оркестри, оперни театри и танцови ансамбли и че подобно посещение може да промени впечатленията на актьора.

Големи европейски оперни театри също реагираха на думите на Шаламе. Виенската държавна опера публикува видео в социалните мрежи с аплодираща публика и покани актьора да посети сцената им. Подобна реакция дойде и от Баварската държавна опера, които съчетаха критика и хумор в отговор на изказването му.

