Операта „Луд Гидия“ от Парашкев Хаджиев оживя на сцената на брега на древния Севтополис
Операта „Луд Гидия“ от Парашкев Хаджиев оживя на сцената на брега на древния Севтополис, като част от програмата на Празници в Долината на тракийските...
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Операта „Луд Гидия“ от Парашкев Хаджиев оживя на сцената на брега на древния Севтополис, като част от програмата на Празници в Долината на тракийските...
Остават само 3 дни до началото на „Тракийски празници 2026“!
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