“Оперна Галактика“ разтърси зала „България“

На 12 декември 2025 г., препълнената зала България се превърна в сцена на музикално и визуално откровение. Концертът „Оперна Галактика“ събра на едно място класическа музика, опера, нови технологии и гениалност, за да създаде преживяване, което ще отеква дълго в съзнанието на публиката.

На сцената изгря едно име, което грабна сърцата безвъзвратно – сопраното Мария Славова. Нейните изпълнения на „Ave Maria“ от Бах и „O mio babbino caro“ от Пучини прозвучаха като пречистване и любов. „Глас, който не просто се чува, а остава“ – ювелирна работа, с вкус, с лекота и точност във височините. Класа. Красота. Присъствие.

Главен архитект на музикалната програма бе Маестро Георги Черкин, който представи своя авторски шедьовър „Галактическа фантазия“ – мащабна, виртуозна и емоционално наситена композиция, вдъхновена от величието на Вселената. „Музика, която говори, която разказва, която те държи буден и развълнуван“ – така я описаха присъстващи, слушали произведението на живо за втори път, и готови да го преживяват отново и отново.

Публиката реагира с неподправена емоция – трикратни бисове, скандирания „Браво!“ и отказ да напусне залата. Мнозина споделиха, че са преживели не просто концерт, а духовно пътуване. „Когато е истинско, е просто“ – така описаха магията на вечерта. Други определиха събитието като “истински коледен подарък”, изпълнен с “красота, вдъхновение, майсторство и изящество”.

Визуалната картина, създадена от Електрик Ми, бе не просто допълнение, а равностоен партньор на музиката. Със своята прецизност, мащаб и художествена визия, екипът за пореден път доказа, че неслучайно е сред световните лидери в областта на 3D мапинга. Симбиозата между музика и проекция бе толкова органична, че създаде усещане за едно цялостно, многопластово преживяване – едновременно космическо и интимно. Залата се превърна в портал към други измерения – мост между традицията и бъдещето, между класиката и съвремието.

Очакваме този проект да заеме своето заслужено място и на международната сцена – не само като артистично постижение, но и като културен посланик на съвременна България. „Оперна Галактика“ е доказателство, че когато музика, технологии и визия се срещнат с вдъхновение и дързост, се раждат събития, които говорят на универсален език – езика на красотата, въображението и надеждата.

В духа на Коледа, събитието носеше и своята благотворителна мисия – чрез съвместните усилия на организаторите от Фондация Млад Талант и швейцарското сдружение „Помощ за България“, концертът подкрепи каузата за помощ на деца в неравностойно положение и деца лишени от родителска грижа. Така „Оперна Галактика се превърна не само в празник на изкуството, но и в жест на съпричастност и надежда.

Реализирането на „Оперна Галактика“ става възможно благодарение на финансовата подкрепа на Министерството на културата, което застава зад проекта като част от усилията си да насърчава иновативни културни инициативи с национално и международно значение.

