Музикално пътешествие през драмата и надеждата на ХХ век
На 16 юни от 19.00 ч. в камерна зала „България“
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На 16 юни от 19.00 ч. в камерна зала „България“
Музикалният модернизъм на Онегер оживява след 40 години в зала България
Маестро Георги Черкин и Мария Славова изправиха публиката на крака
Световноизвестният британски диригент Джеймс Джъд ще застане отново на пулта на Софийската филхармония на 2 октомври с програма, включваща два върхови...
Малки принцеси, смели рицари и всички мечтатели – подгответе се за кралска музикална среща! На 21 септември от 11:00 ч. в зала „България“ ще оживеят...
Концерт „Гости от близо и далеч“ – 17 юни, зала „България“
„Записки на жената призрак“ монодрама за мецосопран и камерен ансамбъл 02 юли 2025 // 19:00 ч. // зала „България“ премиера Георги Арнау...
Светът на Шуман представен от Кремена Оксенкруг, Румен Цветков, Александър Сомов и Виктория Василенко
Михаил Белчев и Владо Пенев са сред специалните гости на Богдана Карадочева и Стефан Димитров
LOVE STORY - световни любовни дуети и красиви мелодии от филми и мюзикъли
Двамата известни и оценени музиканти ще потопят публиката в музикалния разказ "Проявления на любовта"
В зала "България" звучи "Дива симфония", писана от световния романист
Сергей Малов е първият от международните виртуози в зала „България“
Билетите за есенния полусезон на Софийската филхармония вече могат да се закупят и онлайн
Шоуто е в зала „България“ на 15 февруари
Тялото но Левиев ще бъде изложено за поклонение в зала "България" от 11 часа
Топ стилистът се погрижи за визията на дамите от Нов симфоничен оркестър и стана меценат на концерта му
Известният художник съчетава живопис с фотографии
На 12 май от 19 ч. в зала „България" на Софийската филхармония ще звучи една от най-красивите, искрени, дълбоко духовни творби, писани някога – „Литур...
Виртуозът ще свири на два инструмента Софийската филхармония ще зарадва своята публика с един концерт под диригентството на Маестро Давид Хименес и с...