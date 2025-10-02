Световноизвестният диригент Джеймс Джъд дирижира Софийската филхармония

Световноизвестният британски диригент Джеймс Джъд ще застане отново на пулта на Софийската филхармония на 2 октомври с програма, включваща два върхови опуса от епохата на романтизма.

В първата част ще прозвучи Концертът за цигулка и оркестър в ми минор, оп. 64 на Феликс Менделсон Бартолди – един от най-обичаните и изпълнявани цигулкови концерти в света. Лиричен и драматичен, елегантен и страстен, той ще ни преведе в романтичната атмосфера на една красива епоха. Солист в това изпълнение ще бъде изгряващият китайски цигулар Цию Хе, вече утвърдил се на международната сцена със своята техничност и емоционалност. Цию Хе впечатлява с виртуозни изпълнения и музикална зрялост.

Във втората част на концерта ще се потопим в света на монументалната музикална мисъл на Антон Брукнер с неговата Първа симфония в до минор, WAB 101. Това е произведение, в което се долавя мощта и мащабността на един от най-влиятелните симфоници на ХІХ век. Симфонията съчетава структурна строгост с мистичен размах – емблематични черти за зрелия Брукнер, които се откриват още в дебюта му в жанра.

Започнал кариерата си като асистент на Херберт фон Караян в Берлинската филхармония, Джеймс Джъд е известен със своята енергия и топло сценично присъствие. Той е работил с водещи оркестри по цял свят, сред които Лондонската филхармония, Израелския симфоничен оркестър и Симфоничния оркестър на Маями. През 90-те е поканен да дирижира много от концертите на легендарните трима тенори Лучано Павароти, Пласидо Доминго и Хосе Карерас. За публиката, която познава Джъд главно от Малер, Брамс или Бетовен, това е било изненада – да го видят в „по-популярен“ репертоар, но именно това е доказателство за неговата гъвкавост. Джъд е признат за диригент, който притежава вродено чувство за архитектурата на големите форми и завидно внимание към детайла – качества, които ще изведат в пълна светлина богатствата на тази програма.

Билети за концерта са налични на касата на зала „България и в Ивентим.

