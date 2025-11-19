Найден Тодоров с майсторски клас в престижна Консерватория в Китай

След поредица от успешни гастроли в Китай с български и международни оркестри, маестро Найден Тодоров продължава своя творчески път на световната сцена – този път като гост-преподавател в Китайската консерватория в Пекин (China Conservatory of Music).

Известна като национален център за музикално образование, композиция, изпълнителско изкуство, научни изследвания и културно развитие, Консерваторията е призната за едно от най-престижните музикални училища в света. Институцията събира най-високия калибър млади музиканти в Китай и предлага изключително широк спектър от специализирани програми.

В рамките на своя престой маестроТодоров води майсторски клас по дирижиране, който включва лекции върху изкуството на дирижирането, както и практически работа със студенти по техника, интерпретация и дълбоко разбиране на музикалния текст.

Този ангажимент е ярко признание за неговия талант, дългогодишен опит и способността му да вдъхновява следващото поколение диригенти.

С присъствието си в Пекин Найден Тодоров добавя нова страница към своята международна дейност – страница, която свързва българската музикална традиция с една от най-динамичните културни сцени в света.

След Пекин, Маестрото се завръща в София, където на 30 ноември ще застане отново пред публиката на зала „България“. От 19:00 ч. той ще поведе Софийската филхармония в изключителна програма, в която блестят легендарният пианист Михаил Плетньов, очарователното сопрано Мария Славова и Националният филхармоничен хор

В концерта ще прозвучат: Концерт за пиано и оркестър № 1 от Фредерик Шопен и Реквием за сопран, смесен хор и оркестър от Джон Рутър.

Ограничено количество билети все още са налични на касата на зала „България” и в Ивентим.

