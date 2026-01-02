Гръмна луд скандал с култов актьор

Американският актьор и музикант Уил Смит е обвинен в сексуален тормоз и „съзнателно подготвяне за сексуална експлоатация“ в иск, подаден в Лос Анджелис от цигуларя Брайън Кинг Джоузеф.

По думите на Джоузеф, след първото им съвместно участие през декември 2024 г. Смит го кани на турнето си „Based on a True Story: 2025“ и му предлага да участва в записи за предстоящ албум, като отношенията им постепенно стават по-близки. Твърди се, че Смит е използвал лични разговори и уверения за „специална връзка“, за да изгради доверие.

По време на турне в Лас Вегас през март 2025 г. Джоузеф заявява, че в хотелската му стая е имало следи от нерегламентирано влизане, включително бележка, лични вещи и медикаменти на непознато лице. Той уведомява охраната и полицията, но твърди, че впоследствие е бил обвинен от екипа на Смит и уволнен.

Според иска действията на Смит са причинили на ищеца тежък емоционален стрес, финансови загуби и здравословни проблеми. Представители на Смит не са коментирали обвиненията.

Делото идва след друг иск за 3 млн. долара, подаден срещу съпругата му Джейда Пинкет Смит от бивш неин сътрудник.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com