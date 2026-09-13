Обрат с втория обвинен по аферата "Баба Алино"
Районният съд във Варна наложи мярка за неотклонение „подписка“ за 70-годишния мъж
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Районният съд във Варна наложи мярка за неотклонение „подписка“ за 70-годишния мъж
Младежът беше задържан в неадекватно състояние в ранните часове на 24 май в апартамент в квартал „Струмско“
Бяха отправени потресаващи обвинения
Засега няма доказателства
Софийска градска прокуратура (СГП) привлече задочно към наказателна отговорност
Предвиденото наказание за повдигнатите обвинения е до 6 г. затвор и глоба до 8000 лв.
Методи Орлов ръководил стрелбите по време на учението
Доказателствата сочат, че жертвата е била ударена с каменна плоча по главата
Д-р Пабло Димитроф е шеф на клиниката, където оперираха мозъка на звездата
Районна прокуратура в Чирпан е внесла в съда обвинителен акт спрямо М.А., на 31 г., за блудство с 39-годишна жена чрез употреба на сила и заплашване
Николова издавала документи с неверни обстоятелства и отделно съставяла фалшиви частни документи в периода 2010 – 2011 година
Заподозреният за убийството на родителите си пловдивски полицай Венцислав Караджов се сдоби с обвинение. Само че не за убийство, а за незаконна стрелб...
18-годишният Антон Петков е привлечен като обвиняем по случая с убийството, извършено вчера в Смолян. Наблюдаващият прокурор по делото е поискал удълж...