Антон Сороков в зала „България“

Софийската филхармония ви кани на 16 октомври на среща с двама титанични композитори – Лудвиг ван Бетовен и Йоханес Брамс.

Програмата започва с Концерт за цигулка и оркестър в ре мажор, оп. 61 от Бетовен – произведение, което превъзмогва техническите рамки и се превръща в поетично вик за човешкия дух. Солист на вечерта е

– изтъкнат австрийски цигулар от руско потекло, първи концертмайстор на Виенския симфоничен оркестър. Роден в Москва в музикално семейство, Сороков започва да свири още на 4 години, а от 1991 г. живее и твори във Виена. Лауреат е на престижни международни конкурси и концертмайстор на редица европейски оркестри. Критиката цени високо неговия изящен тон, прецизност и чувството за стил, които правят изпълненията му дълбоко въздействащи.

Във втората част на вечерта ще звучи монументалната Симфония № 1 в до минор, оп. 68 от Йоханес Брамс – творба, изграждана в продължение на почти две десетилетия и наричана неслучайно „Десетата на Бетовен“. Симфония, в която трагизмът и светлината, съмнението и триумфът се сливат в мощна емоционална дъга.

Зад диригентския пулт застава Конрад ван Алфен – харизматичен диригент и главен художествен ръководител на Sinfonia Rotterdam. Роден в Южна Африка и установен в Холандия, ван Алфен изгражда впечатляваща международна кариера с участия с оркестри като Монреалската филхармония, Токийската филхармония, Московската филхармония и много други. Известен със своя енергичен, комуникативен и изчистен стил, той завладява както музикантите, така и публиката с всяко свое появяване на сцената.

Билети за концерта са налични на касата на зала „България” и в Ивентим.





