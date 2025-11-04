Готие Капюсон се завръща: концерт със Софийската филхармония и Найден Тодоров

Още не е отминала еуфорията от блестящото представяне на Софийската филхармония под палките на Найден Тодоров и Пласидо Доминго на Опералия, а Националният оркестър вече се подготвя за завръщането в София на друга голяма звезда на класическата музика - Готие Капюсон.

На 13 ноември от 19:00 ч. в зала „България“ френският виолочелист и една от най-ярките фигури на световната сцена отново ще музицира под диригентството на маестро Найден Тодоров. Програмата носи отпечатъка на славянската мощ, романтичната дълбочина и френската финес:

Пьотър Илич Чайковски – Рококо вариации, оп. 33 (аранж. Вилхелм Фитценхаген)

Габриел Форе – Елегия за виолончело и оркестър, оп. 24

Александър Бородин – Симфония №2 „Богатирска“ в си минор

Концертът се провежда в партньорство с Посолството на Франция у нас, Френския инститиут в България и със съдействието на BNP Paribas.

Готие Капюсон е сред най-изтъкнатите виолончелисти на съвремието – артист, който съчетава техническо съвършенство с дълбока емоционалност и неуморно любопитство към музиката във всичките ѝ измерения. Роден в Шамбери, Франция, той започва да свири на виолончело на четиригодишна възраст и преминава през обучението на Парижката консерватория и Музикалната академия в Нойшател, Швейцария.

Капюсон е чест гост-солист на водещи оркестри по целия свят – Берлинската и Виенската филхармония, Оркестъра на Баварското радио, Филхармонията на Лос Анджелис, Оркестъра на Мариинския театър, Чикагския симфоничен оркестър, Нюйоркската филхармония, както и на Лондонския симфоничен оркестър. Работи с диригенти като Густаво Дудамел, Яник Незе-Сеген, Даниел Баренбойм, Кристиан Тилеман, Андрис Нелсонс, Лорен Маазел и много други.

Изключително активен в камерната музика, Капюсон свири редовно с артисти като Марта Аргерич, Юджа Уанг, Даниил Трифонов, Жан-Ив Тибо и брат си – прочутия цигулар Рено Капюсон. Репертоарът му обхваща произведения от барока до съвременността, като активно работи с живи композитори и създава нови творби за виолончело.

През 2014 г. основава Classe d’Excellence de Violoncelle във Фондацията Louis Vuitton в Париж – програма, посветена на менторството на млади виолончелисти. Освен педагог и изпълнител, той е и културен посланик – автор и водещ на популярната телевизионна поредица „Une saison à Paris“, посветена на класическата музика.

Готие Капюсон свири на изключително рядко виолончело Matteo Goffriller от 1701 г., известно с дълбокия си, златист тон. Ексклузивен артист на Warner Classics, той има зад гърба си богата дискография, включваща както класически шедьоври, така и нови записи, вдъхновени от френската традиция, латиноамериканската емоционалност и дори кино музика.

Капюсон е артист с визия – той не просто изпълнява музика, той създава пространство за преживяване. И както сам казва: "Музиката е езикът на душата – тя ни свързва, без да се нуждаем от думи."

-----

Найден Тодоров е един от най-изявените съвременни европейски музиканти – диригент с изтънчен усет, богата интерпретаторска палитра и забележително международно присъствие. Известен със своите живи и разнообразни прочити на музика от различни епохи и жанрове, той изгражда кариера, която обединява класиката с модерността, мащаба с детайла.

След обучение в София, Виена и Йерусалим, Тодоров започва активна концертна дейност и дирижира в над 30 държави в Европа, Северна и Южна Америка, Азия и Африка. Работил е с оркестри като Виенския симфоничен оркестър, Лондонския симфоничен оркестър, Токийската филхармония, Симфоничния оркестър на Северен Израел, Берлинския симфоничен оркестър, Националния симфоничен оркестър на Бразилия, Филхармонията на Кайро, Сицилианския симфоничен оркестър и много други.

В класическия жанр си сътрудничи с някои от най-великите изпълнители на нашето време – Джошуа Бел, Мидори, Сара Чанг, Максим Венгеров, Марта Аргерих, Мария Жоао Пиреш, Иво Погорелич, Готие Капюсон, Роберто Аланя, Томас Хампсън, Пласидо Доминго и др. Паралелно с това дирижира и проекти с водещи фигури от поп и рок сцената, сред които Джон Лорд от Deep Purple, Анастейша, Стив Балсамо, Дуги Уайт.

Освен диригент, Тодоров е и културен комуникатор – създател и водещ на телевизионно предаване, посветено на класическата музика, както и автор на кратки разкази, част от които са издадени в книга. Два пъти е избиран за „Музикант на годината“ в България.

От 2017 г. е директор на Софийската филхармония, като под негово ръководство оркестърът се издига до нови художествени висоти и разширява международното си присъствие. В последните години Найден Тодоров заема и поста министър на културата в три служебни правителства на България – доказателство за неговото ангажирано присъствие както в музикалния, така и в обществения живот на страната.

Ограничено количество билети са налични на касата на зала „България” и в Ивентим.





