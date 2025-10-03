Кирил Трусов с легендарната цигулка на Чайковския концерт

На 9 октомври в зала „България“ публиката ще стане свидетел на изключително музикално събитие – Кирил Трусов, един от водещите цигулари на нашето време, ще изпълни Концерта за цигулка и оркестър в ре мажор на Пьотър Илич Чайковски. И не каква да е цигулка – самата легендарна „Бродски“ на Страдивари (1702), инструментът, с който е прозвучала премиерата на този легендарен концерт през 1881 година, ще оживее в ръцете на виртуоза.

Втората част на вечерта е посветена на Симфония №3 „Литургична“ на Артур Онегер – музика, която съчетава молитва, протест, надежда и трагедия в мощна, емоционална амалгама. Диригент на вечерта е доайенът на българската музикална школа маестро Георги Димитров.

Кирил Трусов е солист със световна слава. Ученик на Захар Брон, напътстван от Йехуди Менухин, той учи в Кьолн, Мадрид и Мюнхен. Кариерата му го среща с диригенти като сър Невил Маринер, Даниеле Гати, Кристоф Попен, Владимир Спиваков, Мико Франк и др. Чест гост е на зали като Концертгебау в Амстердам, залата на Берлинската филхармония, Театър „Шанз-Елизе” в Париж и Сънтори Хал в Токио. Неговото свирене се описва от критиците като „впечатляваща елегантност, безупречна техника и изключителна чувствителност“.

Като артистичен директор на международни фестивали и конкурси, Трусов е вдъхновител и двигател на съвременната цигулкова сцена, а записите му за EMI, Warner и Naxos получават признание по цял свят. Камерен музикант с ненадмината репутация, той си сътрудничи с Юрий Башмет, Готие Капюсон, Юлия Фишер, Сол Габета, Даниел Хоуп, Миша Майски, Юлиан Рахлин, Дмитрий Ситковецки и Юджа Уанг – всяко участие е събитие, което оставя траен отпечатък в сърцата на публиката.

Не пропускайте дебюта на „Бродски“ и Кирил Трусов със Софийската филхармония.

Билети за изключителното събитие са налични на касата на зала „България“ и в Ивентим.

