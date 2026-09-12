„Академия Роза“ със заключителен концерт в Казанлък
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Маестрото свири в зала „България“ с инструмента от премиерата на концерта
На 11 септември Софийската филхармония открива сезон 2025/2026 с концерт, посветен на Пьотр Илич Чайковски – един от най-въздействащите и обичани комп...
Концерт за пиано и оркестър №21 от Моцарт и Серенада за струнен оркестър от Чайковски
Драма, любов и просветление по Чайковски
Въпросът стана актуален, след като Спортния арбитражен съд (CAS) в Лозана забрани на Русия за ползва „Катюша“
Роденото от снега руско момиче вдъхновява Чайковски и Римски-Корсаков
Звездите от балета на Санкт Петербург омайват София
Всички произведения за цигулка от Чайковски в изпълнение на Светлин Русев, представя Софийската филхармония На 15 юни, от 19 ч. в зала „България" нео...
Музикалното събитие ще се проведе на 28 февруари в зала "България" Софийската филхармония ще ни срещне с блестящия Дмитрий Маслеев – носител на първа...