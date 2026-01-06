Сталоун е по-опасен от всякога в "Инкасо"

Сред премиерите по bTV е криминалната екшън драма „Инкасо“ („Armor“, 2024) с участието на Силвестър Сталоун. Той се превъплъщава в Рук, безскрупулен лидер на престъпна група, планираща дерзък удар срещу брониран инкасо камион. В напрегнатата история охранителят Джеймс Броуди и синът му Кейси се оказват в смъртоносна игра на нерви, където залогът е не само ценният товар, но и техните животи.

На 12 януари от 21:00 ч. зрителите на bTV Cinema ще могат да се насладят премиерно r на екшън трилъра с Бен Афлек и Алис Брага „Хипнотик“ („Hypnotic“, 2023 г.). В лентата на режисьора Робърт Родригес Афлек се превъплъщава в кожата на детектив Дани Рурк, който три години след отвличането на дъщеря си все още живее с болката и вината от изчезването ѝ. Анонимен сигнал обаче го въвлича в опасно разследване, което го сблъсква с хора, способни да контролират съзнанието на другите. Дани се впуска в немислима и на пръв поглед невъзможна мисия, за да открие детето си и да спре тайна правителствена агенция, целяща да превърне човешкия ум в смъртоносно оръжие за собствени цели.

Телевизионният дебют за България на семейната комедия „Настоящето“ („The Present“, 2024) ще донесе усмивки с Айла Фишър и Грег Кинър. Главният герой, малкият Тейлър, открива, че старият часовник на дядо му може да връща времето с 12 часа назад. В опит да предотврати раздялата на родителите си, той започва да „рестартира“ деня, като всяка промяна води до неочаквани и комични последствия.

През януари bTV Cinema ще излъчи и трите части от емблематичната поредица „Бръснарницата“ („Barbershop“) – всяка сряда вечер от 21:00 ч. Други акценти от програмата са „Коза Ностра“, „Оглупели от любов“, „Заличителят“ и „Заличителят: Прераждане“, „Счетоводителят“, „Адвокатът с Линкълна“, „Мръсни пари“, „10 000 години пр.н.е.“ и още много.

