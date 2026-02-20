Българче смая "Гласът на Германия"

Даная от Кюстендил смая журито и публиката на музикалния формат „Гласът на Германия“, демонстрирайки изключителен талант, сценично присъствие и силна емоционалност.

Блъагри от цял свят шерват и постват изпълнението й в социалните си мрежи.

Участието ѝ в популярното телевизионно шоу "The Voice of Germany" се превърна в истински триумф още с първите тонове. С уверено поведение и зрял вокал Даная успя да накара част от журито да се обърне още по време на изпълнението ѝ момент, който винаги е сред най-напрегнатите в надпреварата.

Младата певица от Кюстендил впечатли с чиста интонация, широк диапазон и способност да предава емоция, която докосва. Според зрители в залата изпълнението ѝ е било сред най-запомнящите се за вечерта, а реакциите в социалните мрежи не закъсняха, много българи изразиха подкрепата и гордостта си от нейния успех.

„Гласът на Германия“ е един от най-гледаните музикални формати в страната и част от световния франчайз The Voice, който открива и развива млади таланти по целия свят. Конкуренцията е изключително сериозна, а участниците преминават през няколко трудни етапа, от т.нар. „слепи прослушвания“ до директните елиминации на живо.

За Кюстендил и за България това участие е още едно доказателство, че младите ни изпълнители могат достойно да се конкурират на международна сцена. Историята на Даная показва, че с талант, труд и смелост мечтите могат да се превърнат в реалност, дори и на една от най-големите европейски сцени.

Очакванията към нея вече са високи, а подкрепата от сънародниците ѝ, все по-силна. Едно е сигурно, Даная вече остави своята следа и даде нов повод за национална гордост.

