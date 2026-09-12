Българче смая "Гласът на Германия"
Даная от Кюстендил стана сензация и в социалните мрежи
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Даная от Кюстендил стана сензация и в социалните мрежи
Фондация "Даная" определи поведението на проф. Искра Христозова като шокиращо
Управителят на НЗОК се произнесе
Лекар от спешната болница се изгаврил с близките на починалата Даная
Настояват за оставка на директора на "Пирогов"
Извършва се проверка
По разпореждане на Софийската градска прокуратура се извършва проверка по случая
Ще бъде решено дали специализантът трябва да бъде наказан
Можеше ли да бъде спасена?
Очакват се резултатите от втората проверка на агенция "Медицински надзор"
Какво още стана
Организатор е Ани Стоянова, майка на починалата преди няколко месеца в болницата Даная
Заради случая "Даная"
Майката на момичето поиска оставката на директора на "Пирогов"
Момичето издъхна в лечебното заведение през май 2023
Музеят "Пол Гети" в Ню Йорк купи "Даная" на Орацио Джентилески Млада гола жена, рисувана от Орацио Джетилески през XVII век, вече е най-скъпо продад...