Кирил Трусов с легендарната цигулка на Чайковския концерт
Маестрото свири в зала „България“ с инструмента от премиерата на концерта
Световноизвестният британски диригент Джеймс Джъд ще застане отново на пулта на Софийската филхармон...
В годината на Йохан Щраус-син Софийската филхармония и Националният филхармоничен хор ви канят на ко...
Малки принцеси, смели рицари и всички мечтатели – подгответе се за кралска музикална среща! На 21 с...
В началото на новия концертен сезон Софийската филхармония представя вдъхновяваща среща между поколе...
На 11 септември Софийската филхармония открива сезон 2025/2026 с концерт, посветен на Пьотр Илич Чай...
Днес започва фестивалът Pravets Art Nights 2025
Диригентът бе удостоен с ордена „Кавалер на изкуството и литературата“ на Франция
Ксения Сидорова ще дебютира в зала „България“ със Софийската филхармония на 19 юни 2025 г. от 19:0...
„Записки на жената призрак“ монодрама за мецосопран и камерен ансамбъл 02 юли 2025 // 19:00...
Софийската филхармония, институция с над сто и трийсетгодишна история и безспорен авторитет на муз...
На 15 май в зала „България” Софийската филхармония представя концерт, посветен на музикалния гений...
18 – 20 юли 2025 | Правец Правец отново ще се превърне в сцена на изкуството под открито небе....