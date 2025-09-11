Младият виртуоз Ивайло Василев гостува на Софийската филхармония

В началото на новия концертен сезон Софийската филхармония представя вдъхновяваща среща между поколенията. На 18 септември в зала „България” ще се насладим на таланта на младия Ивайло Василев - едно от най-ярките имена на младата българска класическа сцена. Само на 18 години, той вече има над 30 международни отличия и участия с оркестри в Русия, Люксембург, Германия, САЩ и ОАЕ.

Ивайло Василев дебютира с Националния оркестър само на 11 години и защити достойно прозвището си „Малкият Моцарт”. През 2024 г. той се включи в турнето на Филхармонията в САЩ и изпълни 18 концерта и един рецитал. В своята поредна среща с филхармониците, той ще представи рядко изпълнявания у нас Концерт за пиано и оркестър №2 от Лудвиг ван Бетовен.

Оркестъра ще дирижира Борян Цанев – признат майстор на симфоничния репертоар и редовен гост-диригент на реномирани оркестри в Европа и САЩ. Той е добре познат на българската публика, която оценява неговия изискан стил и силно сценично присъствие. Маестро Цанев допълва програмата със Симфония №102 от Йозеф Хайдн - Една от последните и най-зрели симфонии на композитора – с изящна структура, фин хумор и драматичен размах.

С тези художествени избори Софийската филхармония продължава своята философия на диалог между традиция и откривателство – стремеж да съхранява класическото наследство и едновременно с това да открива нови хоризонти пред публиката си.

Билети за концерта са налични на касата на зала „България” и в Ивентим.

