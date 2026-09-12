Софийската филхармония започва 2026 година с концерт в Париж
На 7 януари националният оркестър ще партнира на българското сопрано от световния оперен елит Соня Йончева
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На 7 януари националният оркестър ще партнира на българското сопрано от световния оперен елит Соня Йончева
Малки принцеси, смели рицари и всички мечтатели – подгответе се за кралска музикална среща! На 21 септември от 11:00 ч. в зала „България“ ще оживеят...
В началото на новия концертен сезон Софийската филхармония представя вдъхновяваща среща между поколенията. На 18 септември в зала „България” ще се нас...
Ксения Сидорова ще дебютира в зала „България“ със Софийската филхармония на 19 юни 2025 г. от 19:00 ч. Под диригентството на Михал Нестерович, тя щ...
Софийската филхармония, институция с над сто и трийсетгодишна история и безспорен авторитет на музикалната сцена, отново е сред основните акценти на...
Националното турне се спира в поредна дестинация
Искам някой да ми каже кой е виновен и да го посочи, казва Явор Димитров, шефът на Софийската филхармония На бюрото му има снимки на Микеланджело, Пл...
Благоевград. Благоевградският театър и Камерна опера представят премиерно тази вечер от 19.00 часа „Двамата невронци" на гости на Благоевградска филх...
Прекрасната сюита на Игор Стравински "Пролетно тайнство" ще звучи отново у нас 50 години след първото й изпълнение тук. Ще я изсвири Софийска филхармо...
Хората идват на концерт, за да забравят за живота на улицата, манипулиран от политиците, казва главният диригент на Софийската филхармония
Участие в националния проект "Фортисимо в клас" сближило училище "Васил Левски" със симфониците