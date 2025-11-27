Плетньов и Мария Славова – звездният финал на ноември

На 30 ноември в зала „България“, под диригентската палка на маестро Найден Тодоров, Софийската филхармония ще представи програма, която обединява два свята – изящната романтика на Фредерик Шопен и духовната светлина на Джон Рутър.

В първата част ще прозвучи „Реквием“ на Джон Рутър – едно от най-обичаните съвременни духовни произведения. Създадено през 1985 г. в памет на бащата на композитора, то обединява традиционния латински текст на заупокойната меса с пасажи от Псалмите и Евангелието на английски език. Седемте му части – от внушителното Requiem aeternam до утешителното Lux aeterna – носят повече светлина, отколкото траур, повече утеха, отколкото скръб. Самият Рутър казва, че тази музика е „повече за утеха на живите, отколкото за оплакване на мъртвите“.

В „Реквиема“ ще се изяви Мария Славова – сопрано с кристален тембър, а за дълбочината и величието на произведението, ще помогнат и певците от Националния филхармоничен хор. Това ще бъде дебют с Националния оркестър за младата певица.

Мария е ученичка на оперната прима Дарина Такова, която е неин постоянен ментор и преподавател. Завършва Национална музикална академия „проф. Панчо Владигеров“ в София, а след това е стипендиант на Академия “Борис Христов” в Рим.

От 2004 до 2017 г. е хорист и солист на Детския хор на Българското национално радио.

Сред акцентите в нейните изпълнения са дебютът ѝ като Адина в „Любовен еликсир“ от Гаетано Доницети, в „Дон Жуан“ в Държавна опера Бургас/Държавна опера Варна/Държавна опера Стара Загора. Включително ролята на Фраскита в „Кармен“. Мария е лауреат на международния конкурс за оперни певци “Гена Димитрова”.

През 2025 г. тя е финалист в Международния конкурс за оперни певци „Città di Alcamo“, представя България на ЕКСПО в Осака, Япония. Тази година дебютира в ролята на Лучия в „Лучия ди Ламермур“ във Фанано (Модена).

Втората част на вечерта е посветена на Концерт за пиано и оркестър №1 в ми минор – творба, която 20-годишният Шопен пише, за да изрази младежкия си плам и любовта към родината. Концертът, с неговата блестяща пианистична виртуозност и лирични теми, ще бъде изпълнен от легендарния пианист Михаил Плетньов – важна фигура в съвременното музикално изкуство. Носител на златен медал на конкурса „Чайковски“, известен със своя съвършен баланс между главата и сърцето”, той работи с най-големите световни оркестри под палката на диригенти като Клаудио Абадо, Бернард Хайтинк, Лорин Маазел, Зубин Мета, Курт Зандерлинг, Нееме Ярви и др.

От 1996 Михаил Плетньов живее в Швейцария и като всеки голям артист е гражданин на света. Той е изключителен интерпретатор на обширен репертоар като пианист и диригент. Има богата дискография с над 100 издания. Сред еталонните му изпълнения са клавирните творби и концерти от Чайковски и Рахманинов. Негови записи са отличени с множество награди като: „Грамофон” за изданието на клавирни сонати от Доменико Скарлати (1996), ECHO Klassik за клавирни произведения от Скрябин (1999) и албума „Pletnev Live в Carnegie Hall” (2001), „Грами” в категорията „Най-добро изпълнение на камерна музика” за записите съвместно с Марта Аргерич на клавирната сюита „Пепеляшка” за две пиана от Прокофиев (транскрипция на Плетньов) и „Майка ми гъската” от Равел (2005).

Последни билети са налични на касата на зала „България“ и в Ивентим.





