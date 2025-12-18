Ди Каприо с емоционално признание за Скорсезе

Леонардо ди Каприо каза, че няма намерение да смени актьорската игра с режисьорския стол, съобщава електронното издание на сп. "Варайъти", цитирано от БТА.

"Питали са ме дали искам да режисирам", отбеляза той в Ню Йорк по време на събитие на сп. "Тайм", посветено на събитията на отминаващата година. "Отговарял съм, че никога не бих режисирал. Никога не бих могъл да създам нещо, което да се доближава до това, което прави Мартин Скорсезе. Защо тогава да го правя?", каза актьорът.

Още през 2016 г. той каза пред сп. "Варайъти", че се чувства "сякаш прокълнат" да не работи като режисьор, след като си е сътрудничил с кинематографисти като Скорсезе и режисьора на "Завръщането" на Алехандро Иняриту.

Ди Каприо бе отличен в категорията "Артист на годината на сп. "Тайм". Той се появи на сцената заедно с Мартин Скорсезе и двамата проведоха 25-минутен разговор, като част от програмата на събитието. Актьорът каза, че единственото, за което съжалява в рамките на дългогодишното им партньорство е, че не е отделил повече време, за да наблюдава работата на режисьора зад камерата.

"Бях толкова съсредоточен върху това, което правех като актьор", обясни Ди Каприо. "Вземаш решения, изграждаш героите си, опитваш се да навлезеш в дълбините на душите им, доколкото е възможно. Бих искал да бях по-голям наблюдател и да гледам какво правиш зад камерата", каза той на Скорсезе.

Актьорът и режисьорът са в процес на подготовка на седмия си съвместен филм - адаптация на романа с призначни истории What Happens at Night за Apple Original Films. Ди Каприо, който ще си партнира с Дженифър Лорънс, потвърди, че е планирано снимките на продукцията да започнат през февруари.

До тогава той остава фокусиран върху актьорската си работа, като усъвършенства подхода си към героя и обсъжда творчески решения със Скорсезе, отбелязва "Варайъти".

"Мисля, че съвместната ни работа се основава на способността ни да водим дебати с месеци - с много въпроси и често влизаме в ролята на "адвокат на дявола", за да намерим подход, който не е най-очевидният", каза Ди Каприо. "Правим това и в новия филм и това е едно от най-дълбоките ни и поучителни преживявания", допълни актьорът.

