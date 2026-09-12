Ди Каприо с емоционално признание за Скорсезе
Култовият актьот бе отличен в категорията "Артист на годината на сп. "Тайм"
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Култовият актьот бе отличен в категорията "Артист на годината на сп. "Тайм"
Не е обявена дата на излизане на продукцията на екран
Легендарният режисьор се обърна към своите почитатели
Какво му подари
След обявените по-рано номинации
Историята ще се развива предимно в наши дни и ще бъде заснета по достъпен начин
Американският режисьор ще получи почетна награда в Берлин през 2024
Пусна снимки с известни личности в Инстаграм
Снимките на проекта приключиха и се очакваше премиерата да бъде през есента на 2022 г.
Великият режисьор ще екранизира живота на легендарния боксьор
Филмите са сред най-големите богатства на нашата култура и към тях трябва да се отнасяме подобаващо, заяви великият режисьор
Култовият режисьор е притеснен за бъдещето на седмото изкуство
Великият режисьор ще разкрие какво е научил по време на извънредното положение
Титаните на киното обявиха нова благотворителна акция
Актьорите ще си партнират в следващия хит на легендарния режисьор „Killers Of The Flower Moon“
От никое студио не проявили интерес към проекта на великия режисьор
Хитът на Мартин Скорсезе трупа награда след награда
"Ирландецът" бори "Отмъстителите" в категорията за визуални ефекти
Очаква се „Ирландецът“ и „Имало едно време в Холивуд“ да се борят за златото
Мартин няма право да определя какво е кино, заявиха братята Русо