За първи път! Дженифър Анистън разказа за необичайната професия на гаджето си /СНИМКИ/

Любимката на Холивуд Дженифър Анистън проговори за първи път за новия си приятел Джим Къртис, който се оказа с рядката професия хипнотизатор. Връзката им стана публична едва преди няколко месеца. В интервю за Elle 56-годишната актриса сподели, че е абсолютно развълнувана от любимия си.

„Той е изключителен – специален и много мил. И иска да помогне на хората да се излекуват, да преминат през травмата и застоя си към яснота. Това е прекрасно нещо, на което да посветиш живота си“, каза Анистън, добавяйки, че хипнозата е само „едно от многото неща, които той прави“.

Слуховете, че Анистън се среща с 50-годишния Къртис, се появиха миналото лято. В социалните мрежи той се позиционира като хипнотерапевт, „треньор по трансформация“ и треньор по връзки. Очевидно Дженифър е била негова ученичка, преди да започнат връзка: тя харесвала публикациите му в социалните мрежи и започнала да размишлява повече върху по-висши въпроси на собствената си страница.

Двойката беше снимана заедно за първи път на почивка през юли, а наскоро тя публикува първата си съвместна снимка с Къртис в Instagram.

