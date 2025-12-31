Уникално! 7 древни езика все още не са разшифровани

Археолозите и лингвистите се трудят да разгадаят редица древни писмени системи, които остават загадка и до днес, въпреки напредъка на технологиите. Експертите смятат, че те крият ключова информация за напреднали цивилизации, чийто писмен език все още не може да бъде разбран напълно.

Писмености без превод и цивилизации без глас

Тези загадъчни системи разкриват фрагменти от културата на общества, изчезнали отдавна, но смисълът им продължава да убягва на науката, пише „Дойче веле“. „Това е интелектуална загадка, толкова сложна, че дори най-блестящите умове не могат да я решат. Такива писмени записи ни дават достъп до култура, която отдавна е изчезнала“, коментира Свеня Бонман, специалист по историческо и сравнително езикознание в Кьолнския университет.

От епи-олмеките до долината на Инд

В публикацията се отбелязва, че изследването на Бонман се фокусира върху епи-олмекската писменост, използвана някога на южното крайбрежие на Мексико. Въпреки че някои надписи и символи показват по-ранна писмена традиция, текстовият корпус е твърде малък, а контекстът – твърде несигурен, за да позволи надеждно дешифриране.

Също толкова загадъчна е писмената култура на цивилизацията на долината на Инд, известна и като Харапската цивилизация. Тя е запазена върху печати и фрагменти от керамика, но почти винаги в много кратки поредици, което поражда дебат дали става дума за развит език или за символична система.

Острови, дискове и критски тайни

Писмеността ронгоронго от Великденския остров край Чили също е силно абстрактна и се състои от глифи с изображения на птици, хора и орнаментални форми. Надписите са оцелели само върху няколко дървени плочки, част от които са повредени.

Повече се знае за минойската цивилизация на остров Крит, но от трите ѝ писмени системи е дешифрирана само Линеарно писмо Б, ранна форма на гръцки език. Критските йероглифи и Линеарно писмо А остават неразгадани. Към тях се прибавя и Фестоският диск – глинен артефакт със спираловидни символи, открит в началото на 20-ти век и датиран около 1700 г. пр.н.е., който продължава да озадачава учените.

Етруски, Иран и липсващият ключ

Етруският език от централна Италия е друга голяма загадка. Макар азбуката да е четлива, тъй като произлиза от гръцката, самият език няма известни родствени връзки. Протоеламитският език, най-ранната писмена и административна традиция в региона на днешен Иран, също не принадлежи към никое известно езиково семейство. Табличките са добре каталогизирани, но често фрагментирани и с неясно административно съдържание.

Защо без „Розетски камък“ е почти невъзможно

Всички тези писмености имат един общ проблем – липсва им еквивалент на Розетския камък, който е позволил дешифрирането на египетските йероглифи. „Без такъв ключ остава трудно да се свържат символите със звуци, срички или думи“, се казва в публикацията.

Според Бонман обаче пробивът не е напълно невъзможен, както показва успешното разчитане на Линеарното писмо Б. „Двуезичните текстове не са непременно необходими, но е нужна приемственост с историческите времена – топоними, имена на владетели или богове. Тогава определено е възможно“, обяснява тя, като подчертава, че при малко и кратки текстове идентифицирането на модели и проверката на хипотези остава изключително трудно.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com