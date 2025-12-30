Люта зима скова Турция. Отменят десетки полети

Turkish Airlines обяви, че отменя повече от 60 полета, насрочени за 31 декември, заради лошото време..

Това обяви ръководителят на пресслужбата на компанията Яхя Устюн в социалната мрежа X.

"Поради очакваните неблагоприятни метеорологични условия в източните и централните части на страната, 61 полета, планирани за 31 декември, са отменени", се казва в изявлението.

Турция влиза в тежка зимна обстановка в навечерието на Новата година, като Главната дирекция по метеорология обяви жълт код за опасно време в 45 области за 31 декември.

Очаква се мощна вълна от снеговалежи, силен вятър и рязко застудяване да обхванат по-голямата част от страната.

Сред предупреждението попадат области като Адана, Анталия, Диарбекир, Ерзурум, Коня, Сивас, Трабзон и много други.

В райони като Дюздже, Зонгулдак и Бартън се предвиждат интензивни снеговалежи, които в сряда вечер ще достигнат и крайбрежията.

В Анадола и Югоизточна Турция се очаква образуването на дебела снежна покривка, докато в курортните райони като Бодрум, Мармарис и Кушадасъ се прогнозират поройни дъждове и гръмотевични бури.

Специално внимание се обръща на Истанбул, където областната управа предупреди за рязък спад на температурите от 14 до 3 градуса. В мегаполиса се очакват бурни ветрове, а от нощните часове дъждът ще премине в сняг, особено в северните и високите части на града.

Лошото време преустанови и занятията в 15 от 81 региона на Турция, главно в централните и източните части на републиката.

В онлайн таблото на поредица от летища десетки вътрешни полети в Турция са отбелязани като отменени, включително тези, планирани за излитане до Анкара, Истанбул и Анталия.

Засега няма проблеми с международните полети. Отменянията засегнаха както Turkish Airlines, така и нейното дъщерно дружество - нискобюджетната авиокомпания Ajet.

