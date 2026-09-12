Мистериозно струпване на луксозни яхти край Бодрум
Те са на руски милиардери, сред тях и плавателен съд, свързван с Путин
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Те са на руски милиардери, сред тях и плавателен съд, свързван с Путин
Нощният живот предлага разнообразни възможности за забавление за всеки вкус и бюджет
Нилай от "Шербет от боровинки" е сред тях
Един от плавателните съдове бил символ на разкоша
Силният вятър подпали 5 лодки
Сняг,поройни градове и бури сковават южната ни съседка за празника
Три клуба се борят за подписа на 23-годишен ганаец
Изложбата от 40 морски акварела и пет скулптури приключи на 10 август
Той е получил първа помощ на плажа
Официално Бодрум е около 203 000 души, но този брой рядко пада под 450 000, дори извън сезона
От началото на сезона Тодор Неделев има два гола и две асистенции
Борят се с него по по въздух и суша
Наши реставратори ще се обучават в Бодрум, за да реставрират артефакти от морското дъно
Милиардерът пристигна с луксозната си 107-метрова яхта "Лана"
Закотвена е на 1 миля от плажа, гостите на борда се забавляват под жаркото слънце
Има задържан заподозрян за умишлено подпалване на гора
Четирима загинаха в пожарите в Южна Турция
За 9 340 долара, съобщи вестник "Дейли Сабах"
Приземният етаж на хотела, в който били отседнали, буквално бил потопен под вода
Бодрум. Кейт Мос води борба с чашката и фасовете в съседна Турция. Супермоделката, известна с податливостта си към зависимости, оцелява със сок, свежи...