Лудогорец пред трансферен удар за милиони

Задава се нов горещ трансфер у нас.

Лудогорец е сред трите клуба, които се борят за подписа на дефанзивния халф Муса Мохамед от Бодрум, съобщава спортният журналист Руди Галети в платформата „Х“.

Освен шампиона на България, интерес към 23-годишния ганаец проявяват още Стандард Лиеж и Висла Плоцк. Мохамед, който може да играе и като централен защитник, беше обект на оферта от Касъмпаша на стойност 1,8 млн. евро през юли, но тя бе отхвърлена.

В Бодрум халфът е съотборник на българското крило Здравко Димитров. За първи път името му бе свързано с Лудогорец още в края на юни.

През миналия сезон Мохамед записа 28 мача за турския тим, който обаче изпадна от Суперлигата.

